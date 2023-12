Neue Forschungsergebnisse stellen frühere Schätzungen der Methanemissionen in der Arktis in Frage

Eine neue Studie, die in Geophysical Research Letters veröffentlicht wurde, hat herausgefunden, dass kleine, nicht kartierte Seen in der Arktis nicht so viel Methan ausstoßen wie bisher angenommen. Methan ist ein starkes Treibhausgas, und das Verständnis seiner Emissionen ist für die Bekämpfung des Klimawandels von entscheidender Bedeutung. Frühere Untersuchungen hatten geschätzt, dass diese kleinen Seen etwa 40 % der Methanemissionen der Region ausmachten. Mithilfe hochauflösender Satelliten- und Flugbilder der NASA stellten Forscher jedoch fest, dass diese nicht kartierten Seen tatsächlich nur etwa 3 % der Methanemissionen in der Arktis ausmachen.

Der leitende Forscher der Studie, Ethan D. Kyzivat, erklärt, dass diese kleinen Seen zwar eine relativ kleine Fläche einnehmen, aber unverhältnismäßig hohe Emissionen aufweisen. Der neue Datensatz ermöglichte es den Forschern, die von diesen Seen bedeckte Fläche genauer abzuschätzen und somit ihre Emissionen zu messen.

Diese neue Forschung widerspricht früheren Schätzungen, die auf Daten mit niedrigerer Auflösung basierten. Die Analyse der Luftbilder zeigte, dass es in der Arktis weniger kleine, nicht kartierte Seen gibt als bisher angenommen, was die ihnen zugeschriebenen kumulierten Methanemissionen deutlich reduziert.

Die Studie stellte nicht nur frühere Schätzungen in Frage, sondern deckte auch die Doppelzählung von Seen als Feuchtgebiete auf, was zu erhöhten Methanemissionsschätzungen für die Region geführt hat. Die Forscher gehen davon aus, dass dieses Doppelzählungsproblem angesichts der neuen Ergebnisse, dass es weniger kleine Seen gibt, von geringerem Ausmaß ist als bisher angenommen.

Die Ergebnisse der Studie haben auch Auswirkungen auf die Lösung der Diskrepanz zwischen „Bottom-up“- und „Top-down“-Schätzungen der Methanemissionen. Die „Bottom-up“-Methode schätzt die Emissionen auf der Grundlage von Karten der Erde, während die „Top-down“-Methode die Emissionen auf der Grundlage atmosphärischer Messungen schätzt. Die neuen Daten deuten darauf hin, dass die Bottom-up-Schätzungen enger mit den Top-down-Schätzungen übereinstimmen sollten, wodurch die beiden gegensätzlichen Standpunkte näher zusammenrücken.

Die Forscher betrachten diese Studie als Proof of Concept und planen, ihre Methanmodellierungstechnik auf andere Regionen der Welt auszudehnen. Das Verständnis und die genaue Messung der Methanemissionen ist entscheidend für die Entwicklung wirksamer Strategien zur Eindämmung des Klimawandels.