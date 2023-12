Irreführendes Video einer aufstrebenden Mars-Astronautin löst Diskussion über Frauen in MINT aus

Ein im Internet kursierendes Video mit Alyssa Carson, einer 22-jährigen amerikanischen Teenagerin, die ihren Traum von einer Landung auf dem Mars verfolgt, ist kürzlich wieder aufgetaucht. Während Carson eine echte Weltraum-Enthusiastin ist und mehrere beeindruckende Erfolge vorzuweisen hat, ist das Video von Ungenauigkeiten und schädlichen Stereotypen geplagt.

Das von Faktenprüfern entlarvte Video behauptet fälschlicherweise, dass Carson für eine Marsmission in Betracht gezogen werde und dass es ihr verboten sei, zu heiraten oder Kinder zu bekommen. Diese Behauptungen verfestigen veraltete und voreingenommene Ansichten über die Rollen und Erwartungen von Frauen in MINT-Bereichen.

Das Astronautenauswahlverfahren der NASA ist streng und erfordert von den Kandidaten einen Master-Abschluss in relevanten Bereichen und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung. Es gibt keine Altersgrenze, obwohl der durchschnittliche angenommene Kandidat etwa 34 Jahre alt ist.

Carson, die das renommierte Kennedy Space Center-Programm „Passport to Explore Space“ abgeschlossen hat und einen Bachelor-Abschluss in Astrobiologie besitzt, steht noch am Anfang ihrer bemerkenswerten Reise. Derzeit promoviert sie in Weltraum- und Planetenwissenschaften und stellt damit ihr unerschütterliches Engagement für die Weltraumforschung unter Beweis.

Die Verbreitung des irreführenden Videos unterstreicht die Bedeutung eines verantwortungsvollen Informationsaustauschs. Es dient als Erinnerung daran, dass wir die von uns konsumierten Inhalte kritisch bewerten und die Quellen auf Richtigkeit und Glaubwürdigkeit prüfen müssen. Fehlinformationen können schädliche Stereotypen aufrechterhalten und den Fortschritt behindern, insbesondere wenn es darum geht, unterrepräsentierte Gruppen wie Frauen zu einer Karriere im MINT-Bereich zu ermutigen.

Carsons Entschlossenheit und Erfolge sollten gefeiert werden und aufstrebenden Wissenschaftlern und Astronauten unabhängig vom Geschlecht Inspiration bieten. Indem wir ihre Leistungen hervorheben und falsche Narrative zerstreuen, können wir ein integrativeres und gerechteres Umfeld im Bereich der Weltraumforschung fördern.