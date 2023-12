Weltraumfelsen ziehen weiterhin an der Erde vorbei und es werden neue Entdeckungen gemacht

Zusammenfassung:

Da wir uns dem Ende des Jahres 2023 nähern, zeigen neue Daten des Minor Planet Center, dass in diesem Jahr insgesamt 2,818 erdnahe Asteroiden entdeckt wurden. Diese Zahlen verdeutlichen weiterhin die zunehmende Häufigkeit, mit der Weltraumgestein an unserem Planeten vorbeifliegt. Darüber hinaus hat die NASA bisher insgesamt 33,884 erdnahe Asteroiden entdeckt. Während einige dieser Asteroiden ein minimales Risiko darstellen, gibt es andere, die Wissenschaftler aufgrund ihrer möglichen Auswirkungen auf die Erde genau beobachten.

Neu entdeckte Asteroiden nähern sich der Erde:

1. Der Asteroid 2023 XZ11, etwa so groß wie ein Flugzeug, wird voraussichtlich in einer Entfernung von etwa 1,410,000 km an der Erde vorbeifliegen.

2. Der Asteroid 2023 WV23, ebenfalls so groß wie ein Flugzeug, soll in einer Entfernung von rund 1,990,000 km an der Erde vorbeifliegen.

3. Der Asteroid 2023 XY2, ähnlich groß wie ein Flugzeug, wird sich der Erde in einer Entfernung von etwa 3,700,000 km am nächsten nähern.

4. Der Asteroid 2023 XL4, etwa so groß wie ein Flugzeug, wird in einer Entfernung von fast 4,380,000 km an der Erde vorbeifliegen.

5. Der hausgroße Asteroid 2023

Die gefährlichsten Asteroiden:

Laut NASA sind die fünf gefährlichsten Asteroiden, die derzeit im Sonnensystem beobachtet werden:

1. Bennu: Bennu gilt als das größte Risiko und hat eine Wahrscheinlichkeit von 0.037 %, dass er am 24. September 2182 auf der Erde einschlägt.

2. 29075 (1950 DA): Dieser Asteroid wird oft als „zweitrisikoreichstes Objekt“ bezeichnet und hat eine Wahrscheinlichkeit von 0.0029 %, am 16. März 2880 die Erde zu treffen.

3. 2023 TL4: Schätzungsweise 0.00055 % Wahrscheinlichkeit, am 10. Oktober 2119 die Erde zu treffen.

4. 2007 FT3: Als „verlorener Asteroid“ eingestuft, seine letzte Sichtung erfolgte im Jahr 2007. Die NASA prognostiziert eine Einschlagwahrscheinlichkeit von 0.0000096 % am 3. März 2030.

5. 1979

Bemerkenswerte erdnahe Asteroiden im Jahr 2023:

1. Asteroid (139622) 2001 QQ142, so groß wie die Vatikanstadt, passierte am 6. Dezember 2023 in einer Entfernung von 5,520,500 km sicher die Erde. Mit einer Rückkehr wird im Jahr 2045 gerechnet.

2. Der Asteroid 2023 BU von der Größe eines Kastenwagens hatte im Januar eine unmittelbare Begegnung mit der Erde und flog in nur 2,200 Meilen Entfernung über die Südspitze Südamerikas.

3. Der bis zu 2023 Meter große Asteroid 1 NT60 wurde am 15. Juli entdeckt. Mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 86,000 km/h erreichte er einen Radius von 60,000 Meilen um die Erde.

Während Wissenschaftler weiterhin erdnahe Asteroiden überwachen und entdecken, ist es von entscheidender Bedeutung, ihre möglichen Auswirkungen auf unseren Planeten zu verstehen und geeignete Maßnahmen zur Planetenverteidigung umzusetzen.