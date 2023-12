Asteroiden kontrollieren: Neue Ansätze zur Planetenverteidigung

By

Zusammenfassung: Jüngste Missionen zu Asteroiden haben gezeigt, dass es sich bei vielen dieser Himmelsobjekte nicht um feste, einzelne Einheiten handelt, sondern um lose zusammengehaltene Schutthaufen aus Kies und Felsbrocken. Dies stellt Wissenschaftler und Ingenieure vor eine Herausforderung, wenn es darum geht, Asteroiden abzulenken, die möglicherweise eine Gefahr für die Erde darstellen könnten. Die traditionelle Methode des kinetischen Aufpralls, wie sie durch den Double Asteroid Redirection Test (DART) der NASA gezeigt wurde, ist bei Trümmerhaufen-Asteroiden möglicherweise nicht effektiv, da sie dazu führen könnte, dass sie auseinanderbrechen, anstatt sie abzulenken. Es werden jedoch vielversprechende alternative Ansätze erforscht, darunter die Ablenkung des Ionenstrahls und die Nutzung des Gravitationsfelds eines Raumfahrzeugs, bekannt als Gravity Tractor. Diese Methoden bieten kontrolliertere Prozesse, die auf Trümmerhaufen arbeiten können, ohne diese zu stören.

Ionenstrahlablenkung: Ein kontrollierter Ansatz

Eine mögliche Lösung für den Umgang mit Trümmerhaufen-Asteroiden ist die Ablenkung des Ionenstrahls. Bei dieser Technik wird ein Ionenstrahl so gelenkt, dass er entlang seines Geschwindigkeitsvektors auf den Asteroiden trifft, wodurch die Kraft über Monate oder sogar Jahre verteilt wird. Laut John Brophy, einem Ingenieur am Jet Propulsion Laboratory, ist die Ionenstrahlablenkung ein kontrollierter Prozess, der die mit der Ablenkung von Trümmerhaufen verbundenen Probleme mildern kann. Es erfordert keine Kenntnis der Stärke oder Zusammensetzung des Asteroiden, was ihn zu einem potenziell attraktiven Ansatz macht. Während diese Methode noch untersucht wird, erweist sie sich als vielversprechend für die Bewältigung der komplexen Herausforderungen bei der Ablenkung von Trümmerhaufen-Asteroiden.

Der Schwerkrafttraktor: Nutzung von Gravitationsfeldern

Ein weiterer innovativer Ansatz, der untersucht wird, ist der Schwerkrafttraktor. Bei diesem Konzept wird das Gravitationsfeld eines Raumfahrzeugs genutzt, um eine sanfte Kraft auf einen Asteroiden auszuüben und so dessen Flugbahn schrittweise zu verändern. Ed Lu, Geschäftsführer des Asteroid Institute und Miterfinder des Gravity Tractor, glaubt, dass diese Methode ein praktikables Mittel zur Ablenkung von Asteroiden ist. Das Konzept wird derzeit im Weltraum getestet und könnte im Erfolgsfall einen kontrollierbaren und wirksamen Ansatz für den Umgang mit Asteroiden bieten.

Verbesserung der Erkennung und Überwachung

Trotz der Fortschritte bei der Entwicklung von Techniken zur Asteroidenablenkung bleibt es von entscheidender Bedeutung, unsere Fähigkeit zur Erkennung und Überwachung potenziell gefährlicher Asteroiden zu verbessern. Das künftige Vera-C.-Rubin-Observatorium in Chile wird voraussichtlich eine wichtige Rolle bei der Entdeckung neuer Asteroiden spielen. Mit seiner Fähigkeit, große Bereiche des Himmels zu überwachen und schwache, sich bewegende Objekte zu erkennen, verspricht es eine wertvolle Hilfe bei der Identifizierung potenzieller Bedrohungen zu sein. Allerdings müssen auch Governance-Fragen im Zusammenhang mit der Planetenverteidigung berücksichtigt werden. Wie Nikola Schmidt, leitender Forscher am Institut für Internationale Beziehungen, betont, gibt es noch viel Unbekanntes über die Zusammensetzung und Struktur von Trümmerhaufen-Asteroiden, was die Aufgabe, die von ihnen ausgehenden Risiken zu mindern, noch komplexer macht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass traditionelle kinetische Aufprallmethoden möglicherweise nicht zum Ablenken von Trümmerhaufen-Asteroiden geeignet sind, alternative Ansätze wie die Ionenstrahlablenkung und der Schwerkrafttraktor sind jedoch vielversprechend für den Umgang mit diesen einzigartigen Himmelsobjekten. Verbesserte Erkennungs- und Überwachungsmöglichkeiten sowie laufende Forschung und Zusammenarbeit sind für unsere Bemühungen, die Erde vor möglichen Asteroideneinschlägen zu schützen, von entscheidender Bedeutung.