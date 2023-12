Neue Forschungsergebnisse zeigen mögliche Auswirkungen des bevorstehenden Sonnensturms

By

Die NASA und Wetterexperten warnen vor einem bevorstehenden Sonnensturm, der voraussichtlich am 30. November die Erde treffen wird. Obwohl es sich um einen leichten Sturm handelt, kann dieses Ereignis Funk- und GPS-Signale stören und die Kommunikationssysteme weltweit vor Herausforderungen stellen.

Sonnenstürme, auch koronale Massenauswürfe (Coronal Mass Ejection, CMEs) genannt, sind mächtige Phänomene, die von der Sonne ausgehen. Diese CMEs bestehen aus Wellen mit hoch geladenen Ionen, die Satelliten und Kommunikationsinfrastruktur auf der Erde beschädigen können. Basierend auf jüngsten Erkenntnissen deuten die Überwachungsergebnisse der NASA darauf hin, dass sich ein CME schnell nähert und am 30. November unseren Planeten erreichen wird.

Wie Dr. Tamitha Skov, eine Weltraumwetterspezialistin, erklärt, wird einer der visuellen Effekte dieses Sonnensturms die Beleuchtung des Himmels mit bunten Polarlichtern sein, die durch die energetische Wechselwirkung des CME mit der Thermosphärenschicht unserer Atmosphäre verursacht wird. Dieses Spektakel wird in der Nähe der Pole besonders deutlich zu sehen sein.

Sonnenstürme stören häufig Funk- und GPS-Signale aufgrund ihrer Wechselwirkungen mit dem Erdmagnetfeld und der Ionosphäre. Dadurch kann es zu geomagnetischen Stürmen und Polarlichtern kommen. Obwohl dieser prognostizierte Sonnensturm voraussichtlich von relativ geringem Ausmaß sein wird, ist es wichtig zu beachten, dass sich selbst geringfügige Störungen in Kommunikationssystemen häufen und die globale Funktionalität beeinträchtigen können.

Während großflächige Sonnenstürme das Potenzial haben, Internetunterbrechungen und lokale Ausfälle zu verursachen, halten ihre Auswirkungen in der Regel nur wenige Stunden an. Es ist jedoch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass diese Stürme, wenn sie ohne den Schutzschild unserer Atmosphäre auftreten, schwerwiegendere Auswirkungen auf lebende Organismen haben könnten. Derzeit geht es vor allem um mögliche Kommunikationsstörungen, wobei die Notwendigkeit betont wird, Vorkehrungen zu treffen, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

FAQ:

F: Was ist ein Sonnensturm?

A: Ein Sonnensturm oder koronaler Massenauswurf (CME) ist eine starke Eruption von Plasma und Magnetfeldern aus der Sonnenkorona.

F: Wie wirken sich Sonnenstürme auf die Erde aus?

A: Sonnenstürme können Funk- und GPS-Signale stören, geomagnetische Stürme verursachen und wunderschöne Polarlichter am Himmel erzeugen.

F: Wie lange wird der bevorstehende Sonnensturm dauern?

A: Obwohl der bevorstehende Sturm voraussichtlich relativ gering sein wird, können sich seine Auswirkungen häufen und möglicherweise Kommunikationssysteme weltweit beeinträchtigen.