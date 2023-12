Neue Erkenntnisse über den bevorstehenden geomagnetischen Sturm

Im Bereich der Weltraumwettervorhersage hat sich eine bedeutende Entwicklung vollzogen. Experten haben ihre bisherige Prognose eines geomagnetischen Sturms der G2-Klasse auf einen stärkeren G3-Sturm revidiert. Dieses Update ist das Ergebnis eines kürzlich vom Solar Dynamics Observatory der NASA beobachteten Sonnenereignisses.

Am 28. November, etwa um 2:24 Uhr EST, ereignete sich eine bemerkenswerte Sonneneruption, die als „fast X-Klasse“ beschrieben wurde. Das Solar Dynamics Observatory hat atemberaubende Bilder der Sonneneruption der Klasse M9.8 aufgenommen, die aus dem als Aktive Region 3500 bekannten Sonnenfleckenkomplex stammt. Die Intensität dieser Eruption faszinierte Wissenschaftler und veranlasste weitere Untersuchungen.

Nach dieser Energiefreisetzung entdeckte das Solar and Heliospheric Observatory einen riesigen „vollständigen Halo CME“, der sich von der Sonne weg ausdehnte. Die Ausdehnung dieser Wolke aus Sonnenplasma bildet einen leuchtenden Ring um die Sonnenscheibe, der verhindert, dass direktes Sonnenlicht das Instrument erreicht. Interessanterweise wird jetzt vorhergesagt, dass dieser Halo-CME direkt auf die Erde zusteuert.

Das einzigartige Merkmal dieses ankommenden CME liegt in seiner beschleunigten Geschwindigkeit, die die Geschwindigkeit der CMEs übertrifft, die Anfang dieser Woche ausgebrochen sind. Dieser sich schnell bewegende Sonnensturm wird wahrscheinlich den zweiten und dritten Sonnensturm auf seinem Weg abfangen und in seine Struktur integrieren. Somit wird ein größerer und leistungsstärkerer „Kannibalen-CME“ die Erdumlaufbahn durchqueren und einen direkten Einfluss auf das Erdmagnetfeld unseres Planeten haben.

Um die Flugbahn und die möglichen Auswirkungen dieses Sturms besser zu verstehen, haben Wissenschaftler die Daten des WSA-ENLIL-Sonnenwindmodells kombiniert. Die resultierende Analyse zeigt den Verlauf der CMEs, die am 27. und 28. November ausgebrochen sind. Während die erste, relativ schwache CMEs am 29. November dicht an der Erde vorbeizieht, scheinen die zweiten und dritten CMEs aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe zu verschmelzen. Der signifikante Geschwindigkeitsunterschied des vierten CME ermöglicht es ihm jedoch, die zusammengeführten CMEs einzuholen, was zur Bildung eines größeren Kannibalen-CME führt. Dieser verstärkte Sturm wird voraussichtlich am 00. Dezember oder am Abend des 00. November gegen 1:30 UTC über die Erde hinwegziehen.

Aufgrund der erhöhten Intensität dieses geomagnetischen Sturms wird erwartet, dass sich die erwartete südliche Reichweite der Polarlichter, allgemein als „Bogen“ bekannt, noch weiter nach Süden als üblich ausdehnt.

FAQ:

F: Was hat die Verbesserung der geomagnetischen Sturmvorhersage verursacht?

A: Die Prognoseanhebung erfolgte aufgrund des Auftretens einer starken Sonneneruption, die vom Solar Dynamics Observatory der NASA beobachtet wurde.

F: Was ist ein „Full-Halo-CME“?

A: Ein „Voll-Halo-CME“ bezieht sich auf eine Wolke aus Sonnenplasma, die sich von der Sonne weg ausdehnt und eine ringartige Struktur um die Sonnenscheibe bildet, die direktes Sonnenlicht blockiert.

F: Wann wird der Kannibalen-CME die Erde treffen?

A: Der Kannibale CME wird voraussichtlich am 00. Dezember oder am Abend des 00. November gegen 1:30 UTC das Erdmagnetfeld treffen.

F: Wie wird sich die erhöhte Intensität des geomagnetischen Sturms auf den „Bogen“ der Polarlichter auswirken?

A: Es wird erwartet, dass der verstärkte geomagnetische Sturm den „Bogen“ der Polarlichter weiter nach Süden treibt als gewöhnlich.