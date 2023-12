Titel: Universitätsstudenten aus New Brunswick bereiten den Start eines Minisatelliten für Atmosphären- und Wetterforschung vor

By

Universitätsstudenten aus New Brunswick bereiten sich darauf vor, einen Minisatelliten namens Satellite Violet für eine bahnbrechende Mission ins All zu schicken. Dieses ehrgeizige Projekt, das von der Canadian Space Agency und der New Brunswick Innovation Foundation finanziert wird, zielt darauf ab, die obere Atmosphäre und Wettermuster der Erde durch wissenschaftliche Experimente zu untersuchen.

Der Satellit Violet hat die Testphase bei der Canadian Space Agency in Montreal erfolgreich abgeschlossen und soll Anfang 2022 zur Internationalen Raumstation starten. Sobald der Minisatellit im Orbit stationiert ist, wird er eine Schlüsselrolle bei der Erfassung von GPS-Signalen und deren Verfolgung spielen eigene Bewegungen und liefern wichtige Daten für die Atmosphären- und Wetterforschung.

Um eine nahtlose Kommunikation mit dem Satelliten zu gewährleisten, arbeitet das Team derzeit an der Einrichtung eines Kontrollraums der Bodenstation, der mit modernsten Computern und Funkgeräten im Gillin Hall der UNB ausgestattet ist. Diese Einrichtung wird es dem Team ermöglichen, Funkkontakt mit dem Satelliten Violet herzustellen, sobald er sich im Weltraum befindet.

Seit seiner Einführung im Jahr 2018 hat dieses Projekt mehr als 300 Personen, darunter 274 Studenten, aus verschiedenen Ingenieurabteilungen der Université de Moncton und des New Brunswick Community College in Saint John zusammengebracht. Es bot eine einzigartige Gelegenheit zur Zusammenarbeit und zum Beitrag zur Entwicklung des Minisatelliten.

Satellite Violet hat etwa die Größe eines Brotlaibs und verfügt über einen Aluminiumrahmen, Leiterplatten und Solarpaneele. Es wird alle 90 Minuten mit einer Geschwindigkeit von acht Kilometern pro Sekunde die Erde umkreisen. Der Satellit ist einer von 14 kanadischen Minisatelliten, die am kanadischen CubeSat-Projekt teilnehmen, dessen Schwerpunkt auf der Ausbildung von Hochschulstudenten in Missionsdesign, -konstruktion, -start und -betrieb aus dem Weltraum liegt.

Am 4. März 2022 wird Satellit Violet mit einer von der NASA beschafften Falcon-9-Rakete seine Reise zur Internationalen Raumstation antreten. Sobald seine Mission abgeschlossen ist, wird der Minisatellit in der Atmosphäre zerfallen, was einen bedeutenden Beitrag dieser talentierten kanadischen Studenten zur Weltraumforschung darstellt.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Titel: Universitätsstudenten aus New Brunswick bereiten den Start eines Minisatelliten für Atmosphären- und Wetterforschung vor