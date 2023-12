Boeing bereitet sich auf die zukünftige Produktion von Kernstufen für Weltraum-Trägersysteme im Kennedy Space Center vor

Boeing, der Hauptauftragnehmer der NASA für die Kernstufen des Space Launch System (SLS), steht kurz vor der Fertigstellung der zweiten Kernstufe für das Artemis-Programm der NASA in der Michoud Assembly Facility (MAF) in New Orleans. Die Endmontage der künftigen Kernstufen erfolgt jedoch an ihrem Startplatz, dem Kennedy Space Center (KSC) in Florida.

Die kommende Kernphase für Artemis III wird die erste sein, die bei KSC fertiggestellt wird. Boeing hat die Triebwerkssektion bereits zur Ausrüstung nach Florida transportiert und will die neuen Anlagen im Vehicle Assembly Building (VAB) bis Ende 2024 fertigstellen. Die Bühnenhardware für Artemis III wird voraussichtlich bis dahin für die Endmontage bereit sein Zeit.

Neben Artemis III ist auch die Produktion der Artemis IV-Kernstufe im Gange. Die Motorsektionsstruktur für Artemis IV soll in der ersten Hälfte des nächsten Jahres nach Florida geliefert werden.

Um die Produktion zu optimieren, wird Boeing neue Endmontagemethoden für die Artemis-III-Kernstufe einführen. Der Triebwerksteil wird in der Space Station Processing Facility (SSPF) am KSC mit seiner Arbeitsausrüstung ausgestattet, während der Rest der Stufe bei MAF weitermontiert wird. Die zusammengebaute Unterbaugruppe wird dann per Lastkahn zum KSC transportiert, wo sie schließlich in High Bay 2 des VAB integriert wird.

Die Integration des Motorbereichs und der Tankstruktur für flüssigen Sauerstoff (LOX) sind die wichtigsten Zeitplanfaktoren für die Kernproduktion. Die strukturelle Fertigstellung des LOX-Tanks hat sich aufgrund von Problemen beim Schweißen der hinteren Kuppel verzögert. Der resultierende Blutkörper, der leicht außerhalb der zulässigen Abmessungen liegt, wird von den Teams behoben.

Trotz dieser Herausforderungen arbeiten Boeing und die NASA daran, die Kernstufe von Artemis III bis 2025 fertigzustellen. Der Übergang der Kernstufenproduktion von MAF zu KSC markiert einen wichtigen Meilenstein für das Ziel der NASA, durch das Artemis-Programm Menschen zum Mond zurückzubringen.

