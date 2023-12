Neue Generation von Astronauten trifft Präsident Biden und bespricht die Mondmission

By

Zusammenfassung:

Vier Astronauten, darunter drei Amerikaner und ein Kanadier, die im Rahmen der NASA-Mission Artemis II um den Mond fliegen sollen, trafen sich im Weißen Haus mit Präsident Joe Biden. Der Präsident präsentierte ein während der Apollo-Ära gesammeltes Mondgestein und brachte sein Engagement für die Mission zum Ausdruck. Die Besatzung der Artemis II bedankte sich für die Führung, die ihre Reise ermöglichte. Es ist das erste Mal seit 50 Jahren, dass Astronauten den Mond betreten. Im Gegensatz zu früheren Missionen wird die Besatzung nicht landen oder in die Mondumlaufbahn gehen, sondern stattdessen den Mond umkreisen und direkt zur Erde zurückkehren. Der Start ist für Ende 2024 geplant, eine anschließende Mondlandemission ist für das darauffolgende Jahr geplant. Um eine sichere Reise zu gewährleisten, durchlaufen die Astronauten derzeit umfangreiche Vorbereitungen und Schulungen. Kürzlich führten sie eine Generalprobe durch, bei der sie Kapseloperationen im Pazifischen Ozean übten. Diese Mission stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, da an ihr ein kanadischer Astronaut beteiligt ist und sie Teil des Artemis-Programms der NASA ist, benannt nach der Zwillingsschwester von Apollo aus der Mythologie. Das Raumschiff der Besatzung wurde nach dem Testflug im letzten Jahr einer Inspektion unterzogen, bei der unerwartete Verkohlungen und Materialverluste am Hitzeschild festgestellt wurden. Dennoch bleibt die Besatzung der Mission treu und die Worte von Präsident Biden bekräftigen ihre Zuversicht, ihr Ziel zu erreichen.

Titel: Neue Generation von Astronauten begibt sich auf eine historische Reise zum Mond

Die Besatzung der Artemis II, bestehend aus amerikanischen Astronauten und einem kanadischen Astronauten, traf sich kürzlich mit Präsident Biden im Weißen Haus und besprach ihre bevorstehende Mission, den Mond zu umrunden. Im Oval Office stellte der Präsident stolz einen Mondstein aus der Apollo-Ära zur Schau, der das langjährige Erbe der Weltraumforschung symbolisierte. Diese Begegnung ist ein Zeichen für Präsident Bidens Engagement für die Weltraumforschung und seine Unterstützung für das Artemis-Programm.

Im Gegensatz zu früheren Mondmissionen wird die Besatzung der Artemis II nicht auf der Mondoberfläche landen oder den Mond umkreisen. Ihr Ziel ist vielmehr, den Mond zu umfliegen und direkt zur Erde zurückzukehren. Diese historische Reise ist für Ende 2024 geplant und wird die erste ihrer Art seit 50 Jahren sein. Die Mission der Besatzung dient als Auftakt für eine anschließende Mondlandung durch ein anderes Team, die für das folgende Jahr geplant ist.

Bevor sich die Crew jedoch auf diese ehrgeizige Aufgabe begibt, bereitet sie sich fleißig vor. Sie führen umfangreiche Simulationen durch und arbeiten mit Mission Control zusammen, um ihre sichere Abreise und Rückkehr zu gewährleisten. Im Februar nimmt die Crew an einer Generalprobe teil und erlebt die Bewegungen der Kapsel, während sie im Pazifischen Ozean „umherschaukelt“. Dieser entscheidende Schritt stellt sicher, dass die Besatzung gut auf den eigentlichen Einsatz vorbereitet ist.

Die Artemis-II-Besatzung besteht aus erfahrenen Astronauten und einem kanadischen Mitglied und ist die erste Mondbesatzung im Rahmen des Artemis-Programms der NASA. Das Programm soll den Pioniergeist der Apollo-Missionen fortführen und ist nach der Zwillingsschwester von Apollo aus der Mythologie benannt.

Während die Besatzung ihrer Reise sehnsüchtig entgegenseht, könnten Untersuchungen des Hitzeschilds ihrer Raumsonde zu einer möglichen Verzögerung führen. Beim letztjährigen Testflug um den Mond ohne Besatzungsmitglieder kam es zu unerwarteten Verkohlungen und Materialverlusten am Hitzeschild. Dieser Schutzschild ist für den Schutz der Kapsel beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre von entscheidender Bedeutung.

Die Diskussion von Präsident Biden mit der Crew spiegelte den Geist der Erkundung und Entschlossenheit wider. Er verwies auf die berühmte Rede von John F. Kennedy aus dem Jahr 1962 und betonte, dass große Herausforderungen nicht aufgeschoben werden sollten. Dies bekräftigte das Engagement der Besatzung für ihre Mission und ihren Glauben daran, durch kollektive Führung bemerkenswerte Leistungen zu vollbringen.

Mit dieser neuen Generation von Astronauten stellt die Artemis-II-Mission ein wichtiges Kapitel in der Weltraumforschung dar. Indem sich die Menschheit erneut über die Erdumlaufbahn hinaus wagt, macht sie einen weiteren bedeutenden Schritt hin zu einem tieferen Verständnis und der Entdeckung des Kosmos.