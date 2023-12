In Bennu-Asteroidenproben gefundene außerirdische Elemente versetzen Wissenschaftler in Erstaunen

By

Zusammenfassung: Die Analyse von Proben des Bennu-Asteroiden, die Anfang des Jahres von der NASA zur Erde zurückgebracht wurden, hat faszinierende Entdeckungen zutage gefördert. Wissenschaftler sind verwirrt über das unerwartete Vorhandensein von Magnesium, Natrium und Phosphat in der äußeren Schicht der Proben, eine Zusammensetzung, die bei Meteoriten selten beobachtet wird. Dies ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs, da die Forscher den Kern des Materials noch nicht erforscht haben. Die NASA entwickelt einen speziellen Schraubenzieher, um an das Herzstück der Proben zu gelangen, die noch im Kanister der Raumsonde OSIRIS-REx eingeschlossen sind. Während die vollständige Analyse noch aussteht, staunen Wissenschaftler über einen 3.5 Zentimeter langen Stein, den größten, der bisher von Bennu gesammelt wurde, der den Sammelmechanismus der Raumsonde vorübergehend blockierte. Die dunkle Farbe des Gesteins mit bläulichem Schimmer ähnelt den Felsbrocken auf der Asteroidenoberfläche. Auch heller gefärbte Brocken wurden katalogisiert, was das Rätsel noch verschärft.

Wissenschaftler wussten bereits, dass Bennu reichlich Kohlenstoff und Wasser enthielt, doch die unerwartete Anwesenheit von Magnesium, Natrium und Phosphat erschüttert ihr Verständnis der Zusammensetzung des Asteroiden. Diese Elemente treten in Meteoriten selten zusammen auf, was Wissenschaftler zu weiteren Fragen über Bennus Herkunft und Geschichte führt. Dies könnte auf die Existenz einzigartiger Prozesse auf dem Asteroiden hinweisen, die ihn von anderen Himmelskörpern unterscheiden.

Während die Analyse der Bennu-Proben ein fortlaufendes Unterfangen ist, macht die NASA Fortschritte, um das volle Potenzial der Sammlung auszuschöpfen. Durch die Herstellung eines maßgeschneiderten Schraubenziehers wollen Wissenschaftler Zugang zum Inneren des Kanisters erhalten und die Bandbreite der von Bennu gesammelten Proben freilegen. Dies wird umfassende Untersuchungen ermöglichen und Einblicke in die Entstehung und Entwicklung des Asteroiden geben.

Damit sind die Überraschungen aber noch nicht zu Ende. Das Gestein, das den Sammelmechanismus während des Probenahmevorgangs blockierte, hat die Forscher fasziniert. Seine beträchtliche Größe und seine dunkle, fast schwarze Färbung mit bläulichem Schimmer weisen eine verblüffende Ähnlichkeit mit den auf Bennus Oberfläche verstreuten Felsbrocken auf. Dieser Befund legt nahe, dass die vom Asteroiden gesammelten Proben die geologische Vielfalt des Himmelskörpers genau widerspiegeln könnten.

Astronomen und Kuratoren haben bereits über 1,000 Bennu-Proben kategorisiert, wobei die Mindestgröße mindestens einen halben Millimeter beträgt. Diese Proben versprechen, unser Verständnis von Asteroiden zu vertiefen und die Geheimnisse unseres Sonnensystems zu entschlüsseln. Während die Wissenschaftler ihre Analyse fortsetzen, stellen die Enthüllungen aus Bennus Proben die Erwartungen in Frage und definieren unser Wissen über diese alten Himmelsobjekte neu.