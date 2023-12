Machen Sie sich bereit für eine außergewöhnliche Darstellung der Nordlichter an diesem Wochenende

Wissenschaftler sagen voraus, dass die Erde an diesem Wochenende einen schweren geomagnetischen Sturm erleben wird. Dieser Sturm könnte in den mittleren Breiten zu atemberaubenden Nordlichterscheinungen führen. Der Alarm wurde ausgelöst, nachdem eine Sonneneruption drei separate koronale Massenauswürfe (CME) auf der Sonne verursachte, die alle auf die Erde gerichtet waren, wodurch ein ungewöhnliches Phänomen entstand, das als „Halo-CME“ bekannt ist.

Ein CME ist im Wesentlichen eine Wolke aus Magnetfeldern und geladenen Teilchen, die von der Sonne ausgeht. Es reist mit unglaublichen Geschwindigkeiten von bis zu 1,900 Kilometern pro Sekunde durch den Weltraum. Die Reise von der Sonne zur Erde kann einige Tage dauern, wobei die geladenen Teilchen entlang der Magnetfeldlinien der Erde beschleunigt werden. Diese Beschleunigung führt zur Bildung eines geomagnetischen Sturms, der durch lebhafte grüne und rote Lichter rund um die Polarregionen und in seltenen Fällen sogar in mittleren Breiten gekennzeichnet ist.

Der renommierte Sonnenphysiker Dr. Ryan French äußerte sich begeistert über das bevorstehende Ereignis und sagte: „Wow, ich habe schon lange keinen so klaren Halo-CME mehr gesehen!“ Der heutige Ausbruch wurde durch eine große Eruption verursacht und wird voraussichtlich noch in dieser Woche zu erheblichen Polarlichtern führen.“

Laut einem NASA-Modell wird die CME voraussichtlich am Freitag, dem 1. Dezember, um XNUMX Uhr Weltzeit die Erde erreichen. Damit ist Freitagabend die optimale Zeit, um die Aurora zu beobachten. SpaceWeather.com vermutet jedoch, dass es einen Tag früher eintreffen könnte, sodass Donnerstag- und Freitagnacht die besten Zeiten für eine Polarlichtjagd sind.

Es ist schwierig, die Intensität der Polarlichter genau vorherzusagen. Wissenschaftler gehen jedoch davon aus, dass es in dieser Woche zu einem schweren geomagnetischen Sturm kommen könnte. Während geomagnetische Stürme der Klassen G1 und G2 relativ häufig sind, besteht die Möglichkeit, auf Stürme der Klassen G3 und sogar G4 zu stoßen. Es ist bekannt, dass G2-Stürme zu Polarlichtern führen, die bis nach Colorado und Missouri sichtbar sind. Wenn also G3- und G4-Stürme auftreten, könnte das Polarlicht möglicherweise in den gesamten Vereinigten Staaten beobachtet werden.

Um Ihre Chancen, das Nordlicht zu sehen, zu optimieren, begeben Sie sich in Regionen direkt unterhalb des Polarkreises. In Nordamerika können Beobachter einen Blick auf das Polarlicht als schwaches Leuchten am nördlichen Horizont erhaschen. Es ist wichtig, einen dunklen Bereich fernab von Lichtverschmutzung zu finden, da die Lichter der Stadt und das Nachleuchten des Sonnenuntergangs leicht mit Polarlichtern verwechselt werden können. Wenn Sie wirklich häufige und hellere Erscheinungen erleben möchten, sollten Sie in den nächsten zwei bis drei Jahren eine Reise zum Polarkreis in Alaska, Nordkanada oder Nordskandinavien (Norwegen, Finnland, Schweden und Island) planen.

Denken Sie daran, den Himmel klar und die Augen offen zu halten, denn dieses Wochenende verspricht ein außergewöhnliches Himmelsspektakel.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was verursacht das Nordlicht?

Das Nordlicht, wissenschaftlich als Aurora Borealis bekannt, entsteht, wenn geladene Teilchen der Sonne in die Erdatmosphäre eindringen und mit Atomen und Molekülen kollidieren. Diese Kollisionen erzeugen Energie in Form von Licht, was zu den faszinierenden Farbenpracht führt, die wir beobachten.

2. Wann ist die beste Zeit, um das Nordlicht zu sehen?

Die beste Zeit, das Nordlicht zu sehen, sind die Wintermonate, wenn die Nächte länger und dunkler sind. Darüber hinaus beeinflusst die Aktivität der Sonne, insbesondere der Sonnenzyklus, die Häufigkeit und Intensität des Polarlichts. Während der Phase des Sonnenmaximums, die alle 11 Jahre auftritt, werden Nordlichter häufiger gesichtet.

3. Wo kann man das Nordlicht am besten sehen?

Die günstigsten Orte zur Beobachtung des Nordlichts sind Regionen innerhalb oder in der Nähe des Polarkreises, wie Alaska, Nordkanada und Nordskandinavien. Diese Gebiete bieten einen klareren Himmel und eine geringere Lichtverschmutzung, was ein besseres Seherlebnis ermöglicht.

4. Wie kann ich das Nordlicht fotografieren?

Das Fotografieren des Nordlichts erfordert entsprechende Ausrüstung und Techniken. Um diese ätherischen Lichter einzufangen, verwenden Sie ein stabiles Stativ, um Ihre Kamera stabil zu halten, stellen Sie eine große Blende, einen hohen ISO-Wert und eine lange Verschlusszeit ein. Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen und seien Sie geduldig, denn die Aufnahme eines beeindruckenden Fotos des Nordlichts erfordert oft Übung und Ausdauer.