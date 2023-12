Astronomen entdecken ein seltenes resonantes Sextuplett von Sub-Neptunen

By

Eine Gruppe von Astronomen hat eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht – ein System aus sechs Planeten, die einen nahegelegenen Stern umkreisen und über Milliarden von Jahren in einem Resonanzmuster gefangen waren. Diese in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Entdeckung wirft ein neues Licht auf die Geheimnisse der Planetenentstehung und -entwicklung.

Der als HD 110067 bekannte Stern befindet sich im Sternbild Coma Berenices, nur 100 Lichtjahre von der Erde entfernt. Obwohl es für das bloße Auge unsichtbar ist, ist es aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zu unserem Sonnensystem ein interessantes Forschungsobjekt für Wissenschaftler.

Diese neu entdeckten Planeten, die aufgrund ihrer Größe als „Sub-Neptune“ bezeichnet werden, liegen in der bewohnbaren Zone des Sterns. Ihre sengenden Temperaturen und die gashaltige Atmosphäre machen sie jedoch für das Leben, wie wir es kennen, unwirtlich. Das einzigartige Merkmal, das sie jedoch von anderen unterscheidet, sind ihre resonanten Umlaufbahnen untereinander.

Resonanzketten in Planetensystemen sind äußerst selten, was diesen Befund besonders bemerkenswert macht. Die Umlaufzeit jedes Planeten steht in einem genauen Verhältnis zu den Umlaufbahnen der benachbarten Planeten. Beispielsweise durchläuft ein Planet drei Umlaufbahnen, während ein anderer Planet zwei umkreist.

Laut Hauptautor Rafael Luque von der University of Chicago liefern diese Resonanzketten wichtige Erkenntnisse darüber, wie diese Planeten ursprünglich entstanden sind und warum sie dieses stabile Muster über Milliarden von Jahren beibehalten haben. Die meisten Planetensysteme, auch unser eigenes, weisen eine solche Resonanz nicht auf.

Dieses neu entdeckte Planetensystem stellt unser derzeitiges Verständnis darüber, wie Planeten entstehen und über lange Zeiträume erhalten bleiben, in Frage. Wissenschaftler spekulieren, dass diese Planeten von bedeutenden Ereignissen wie katastrophalen Einschlägen oder dem nahen Vorbeiflug anderer Sterne unberührt geblieben sind.

Das Forschungsteam hinter dieser bahnbrechenden Entdeckung besteht aus mehr als 150 Wissenschaftlern aus 12 verschiedenen Nationen. Ihre Ergebnisse legen nahe, dass HD 110067 als Paradebeispiel für die Aufklärung der Geheimnisse der Planetenentstehung und -entwicklung dienen kann.

FAQ

F: Was sind Sub-Neptun-Planeten?

A: Sub-Neptune sind Planeten, die größer sind als Gesteinswelten wie die Erde, aber kleiner als Gasriesen wie Neptun.

F: Wie haben Wissenschaftler diese Planeten entdeckt?

A: Die Planeten wurden erstmals im Jahr 2020 mit dem Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) der NASA entdeckt. Weitere Beobachtungen wurden im Jahr 2022 mit dem Characterizing ExOPlanets Satellite (CHEOPS) der Europäischen Weltraumorganisation durchgeführt.

F: Werden diese Planeten Leben ermöglichen?

A: Nein, die extremen Temperaturen und die gashaltige Atmosphäre machen sie für das Leben, wie wir es kennen, ungeeignet.

F: Warum kommen Sub-Neptune im Universum so häufig vor?

A: Die Verbreitung von Sub-Neptunen ist immer noch eine offene Frage. Es ist ungewiss, ob dies auf eine Verzerrung unserer Nachweismethoden zurückzuführen ist oder ob solche Planeten im Universum tatsächlich häufiger vorkommen.

