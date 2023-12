Vier Astronauten bereiten sich auf die historische Mondmission im Jahr 2024 vor

By

In einem bedeutsamen Schritt auf dem Weg zur nächsten Monderkundungsmission haben vier Astronauten ihre Namen auf einer entscheidenden Komponente unterschrieben, die sie Ende 2024 in die Mondwelt befördern wird. Anstelle traditioneller Zitate kann eine Aussage gemacht werden wie: „Die Astronauten“ Die Unterschriften festigten ihr Engagement für die historische Artemis-2-Mission, während sie sich darauf vorbereiten, sich in unbekanntes Mondgebiet vorzuwagen.“

Die Besatzung, bestehend aus NASA-Kommandant Reid Wiseman, NASA-Pilot Victor Glover, NASA-Missionsspezialistin Christina Koch und dem Astronauten der kanadischen Raumfahrtbehörde Jeremy Hansen, nahm an einer feierlichen Veranstaltung im Marshall Space Flight Center der NASA in Huntsville, Alabama, teil, während sie ihr strenges Training für die Mission absolvierte Mission. In Reinraumkleidung trugen die Astronauten ihre Namen auf den Adapter, der oben auf der Rakete des Space Launch System (SLS) montiert wird, und sicherten sich damit ihren Platz in der Geschichte.

Der Adapter, der während der Mondmission unterhalb der Orion-Raumsonde positioniert wird, dient als entscheidende Verbindung zwischen der Raumsonde und der vorläufigen kryogenen Antriebsstufe der SLS-Rakete. Beamte der NASA betonten, dass die Membran des Adapters als Schutzbarriere fungieren und verhindern soll, dass beim Start entstehende Gase in das Raumschiff eindringen.

Während die Artemis-2-Besatzung ihre Vorbereitungen fortsetzt, besucht sie fleißig verschiedene NASA-Zentren und durchläuft ein intensives 18-monatiges Trainingsprogramm. Dieses umfangreiche Training ist von entscheidender Bedeutung, da Artemis 2 die erste bemannte Mondmission seit der legendären Landung von Apollo 17 im Jahr 1972 darstellt.

Neben der Formulierung von Verfahren und der Durchführung medizinischer Schulungen arbeitet die Besatzung eng mit der Raumsonde Orion zusammen und führt Einschalttests sowie simulierte Software- und Hardwareübungen durch. Darüber hinaus ist in Zusammenarbeit mit der NASA und der US Navy eine Bergungsübung auf See geplant.

Der Zusammenbau der Rakete schreitet stetig voran, wobei die Kernstufe in der Michoud Assembly Facility der NASA in New Orleans gebaut wird. Die Avionik- und Elektrosysteme – die sogenannten „Gehirne“ der Rakete – wurden sicher installiert und bereiten den Weg für Tests. Die beiden Feststoffraketen-Booster werden ebenfalls im Kennedy Space Center (KSC) zusammengebaut, während die mobile Trägerrakete, die zur Unterstützung des SLS konzipiert ist, Wasserüberschwemmungstests und anderen notwendigen Vorbereitungen unterzogen wurde.

FAQ:

F: Wer sind die Astronauten für die Artemis-2-Mission?

A: Die Besatzung der Artemis-2-Mission besteht aus dem NASA-Kommandanten Reid Wiseman, dem NASA-Piloten Victor Glover, der NASA-Missionsspezialistin Christina Koch und dem Astronauten Jeremy Hansen von der Canadian Space Agency.

F: Wann ist der Start der Artemis-2-Mission geplant?

A: Die Artemis-2-Mission ist für Ende 2024 geplant.

F: Welchen Zweck hat der Adapter, den die Astronauten signiert haben?

A: Der Adapter verbindet das Orion-Raumschiff der NASA mit der vorläufigen kryogenen Antriebsstufe der SLS-Rakete und fungiert als Barriere, um zu verhindern, dass beim Start entstehende Gase in das Raumschiff eindringen.

F: Welche Bedeutung hat die Artemis-2-Mission?

A: Artemis 2 ist die erste bemannte Mondmission seit der Landung von Apollo 17 im Jahr 1972 und stellt einen großen Schritt in Richtung Monderkundung und Etablierung einer nachhaltigen Präsenz auf dem Mond dar.