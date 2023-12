Amateurastronom entdeckt potenziellen Einschlagskrater auf Jupitermond Io

By

Ein Amateurastronom könnte auf dem Jupitermond Io eine bedeutende Entdeckung gemacht haben. Jesper Sandberg untersuchte ein Foto der NASA-Mission Galileo aus dem Jahr 2001, als ihm eine kleine dunkle Narbe von etwa 100 Metern Breite auffiel, die einem Einschlagskrater ähnelte. Dieser Befund stellt das aktuelle Verständnis der geologischen Prozesse auf Io in Frage, da man bisher davon ausging, dass es dort keine Einschlagskrater und nur eine sich ständig verändernde Landschaft gibt.

Um die Entdeckung zu bestätigen, wandte sich Sandberg an die Planetengeologin Rosaly Lopes vom Jet Propulsion Laboratory der NASA, die dann ihren Kollegen David Williams, einen Forschungsprofessor an der Arizona State University, hinzuzog. Bei näherer Betrachtung stellten sie fest, dass die kreisförmige Form der Narbe und ihre isolierte Lage abseits eines Lavastroms Sandbergs Behauptung eines möglichen Einschlagskraters stützten.

Auch andere Experten auf diesem Gebiet äußerten sich zu dem Befund. Jani Radebaugh, Planetengeologin an der Brigham Young University, zeigte sich überrascht darüber, dass die Narbe nicht schon früher entdeckt worden war. Tracy Gregg, eine Planetenvulkanologin an der Universität in Buffalo, erwähnte die Schwierigkeit, anhand der verfügbaren Daten einen Einschlagskrater von einem Vulkankrater zu unterscheiden.

Obwohl die Auflösung des Bildes keinen endgültigen Beweis liefert, vermutet Lopes, dass das Vorhandensein eines Kraters darauf hindeuten könnte, dass es auf Io möglicherweise weitere versteckte Einschlagskrater gibt. Die Erforschung und Untersuchung dieser Krater könnte Wissenschaftlern dabei helfen, bessere Modelle der geologischen Geschichte des Mondes zu entwickeln.

Weitere Untersuchungen müssen jedoch auf eine zukünftige Mission warten, die über die nötige Auflösung verfügt, um weitere Krater zu entdecken. Die schwierige und kostspielige Aussicht auf einen nahen Orbit um Io wird durch den intensiven Strahlungsgürtel um den Mond erschwert. Eine mögliche Lösung könnte ein umfassender Vorbeiflug von einem Jupiter-Orbiter aus sein, beispielsweise der Europa-Clipper-Mission der NASA.

Inmitten dieser Entwicklungen widmet sich Sandberg weiterhin der Durchsuchung von Fotoarchiven und entdeckt ständig neue Details über die faszinierende Oberfläche von Io. Seine Entdeckung erinnert daran, wie wichtig Amateurastronomen für ihren Beitrag zu wissenschaftlichen Erkenntnissen sind.