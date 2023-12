Seltene Sonnenwindlücke verursacht mysteriöse atmosphärische Expansion auf dem Mars

Wissenschaftler haben kürzlich herausgefunden, dass eine plötzliche Ausdehnung der Marsatmosphäre im vergangenen Jahr durch eine seltene Lücke im Strom geladener Teilchen, bekannt als Sonnenwind, verursacht wurde, der von der Sonne ausgeht. Dieses Phänomen wurde auch schon einmal auf der Erde beobachtet und könnte bald erneut auftreten.

Am 26. Dezember 2022 beobachtete der MAVEN Orbiter der NASA, wie sich die Magnetosphäre des Mars um Tausende von Kilometern nach außen ausdehnte, wodurch sich die Marsatmosphäre vorübergehend ausdehnte. Diese Expansion fiel mit einem deutlichen Rückgang der auf das Raumschiff treffenden Sonnenwindpartikel zusammen, was die Forscher in Erstaunen versetzte.

Das seltene Ereignis wurde von Shannon Curry, der Hauptforscherin der MAVEN-Mission, als „wirklich anomales Sonnenereignis“ beschrieben. Die atmosphärische Ausdehnung war eine Folge des Fehlens des Sonnenwinds, der normalerweise gegen die Magnetosphäre des Mars drückt und diesen dazu veranlasst, die meisten Teilchen abzulenken.

Ein ähnliches Ereignis ereignete sich 1999 auf der Erde, als der Sonnenwind drei Tage lang fast verschwunden war, wodurch sich unsere Atmosphäre auf das Hundertfache ihres normalen Volumens ausdehnte, bevor sie wieder ihre ursprüngliche Größe erreichte. Dieses Ereignis hat dem Planeten keinen nennenswerten Schaden zugefügt.

Es wird angenommen, dass diese ungeklärten Lücken im Sonnenwind dadurch verursacht werden, dass schnelle Teilchen die vor ihnen liegenden überholen und so Räume ohne Sonnenwind schaffen. In einer früheren Studie haben Forscher ein solches atmosphärisches Expansionsereignis auf der Erde mit einer großen Lücke in der Sonnenoberfläche in Verbindung gebracht, die als koronales Loch bekannt ist und schwächere Magnetfelder aufweist, die den Sonnenwind beschleunigen.

Wenn die Sonne in ihre solare Maximalphase eintritt, die durch erhöhte Aktivität gekennzeichnet ist, könnten koronale Löcher in den kommenden Jahren häufiger auftreten. Dies könnte zu mehr atmosphärischer Expansion führen, sowohl auf dem Mars als auch auf der Erde. Wissenschaftler untersuchen diese Ereignisse weiterhin, um ihre Auswirkungen und mögliche langfristige Folgen besser zu verstehen.