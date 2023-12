Aurora-Lichtshows jenseits des Erdhimmels entdeckt

Astronomen haben kürzlich herausgefunden, dass die als Polarlichter bekannten ätherischen Lichtspiele nicht auf die Erde beschränkt sind, sondern auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem und sogar darüber hinaus zu finden sind. Diese himmlischen Lichtshows bieten wertvolle Einblicke in die fremden Welten, in denen sie stattfinden.

Forscher der Universität Leicester im Vereinigten Königreich haben erstmals ein Infrarot-Aurora auf Uranus entdeckt. Indem sie den Planeten sechs Stunden lang mit dem Keck-Observatorium auf Hawaii analysierten, beobachteten sie intensive Helligkeitsspitzen, die stark auf Polarlichtemissionen hindeuteten.

Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen der Sonne mit dem Magnetfeld eines Planeten interagieren. Wenn sich diese Teilchen auf einen Planeten zubewegen, werden sie von dessen Magnetfeld eingefangen und zu den Polen geschleust. Dort kollidieren sie mit Atomen und Molekülen in der Atmosphäre und erzeugen faszinierende Lichtvorhänge.

Die Farben der Polarlichter hängen von den spezifischen Atomen ab, die an diesen Kollisionen beteiligt sind. Stickstoff erzeugt ein blaues Leuchten, während Sauerstoff grünes Licht aussendet. Auch die Höhe, in der die Kollisionen stattfinden, beeinflusst die Farbe, wobei in größeren Höhen rotes Licht erscheint und in geringeren Höhen grünes Licht.

Auf Uranus sind die häufigsten Gase in seiner Atmosphäre Wasserstoff und Helium, was zu einer einzigartigen Art von Polarlicht führt. Anstatt für das menschliche Auge sichtbar zu sein, leuchtet das Polarlicht von Uranus im ultravioletten und radioaktiven Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Während die ultravioletten und radioaktiven Polarlichter erstmals 1986 von der Raumsonde Voyager 2 der NASA entdeckt wurden, liefert die jüngste Entdeckung einer Infrarot-Aurora neue wissenschaftliche Erkenntnisse.

Dieser Befund gibt nicht nur Aufschluss über die unerwartet hohen Temperaturen in der oberen Atmosphäre von Uranus, sondern bietet auch eine mögliche Erklärung. Die von der Aurora eingebrachte Wärme könnte dazu beitragen, dass die Temperatur auf dem Planeten höher ist als erwartet.

Auch die Untersuchung von Polarlichtern auf anderen Planeten kann Einblicke in das Erdmagnetfeld liefern. Beispielsweise durchläuft das Magnetfeld des Uranus einen anderen Rotationsprozess als das der Erde, was es zu einem einzigartigen Labor für das Verständnis des Magnetfeldverhaltens und möglicher geomagnetischer Umkehrungen macht.

Die Entdeckung dieser atemberaubenden Polarlichter auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem und darüber hinaus unterstreicht die Schönheit und Vielfalt, die jenseits des Erdhimmels existiert. Es erinnert uns auch daran, wie miteinander verbunden und gemeinsam bestimmte Phänomene im gesamten Universum sind.