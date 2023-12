Tomate geht nach acht Monaten auf der Oberfläche der Internationalen Raumstation verloren

By

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse wurde nach acht Monaten endlich eine im Weltraum verschwundene Tomate auf der Internationalen Raumstation (ISS) gefunden. Der NASA-Astronaut Frank Rubio, dem der Verzehr der fehlenden Tomate vorgeworfen wurde, wurde entlastet, da sie unversehrt aufgefunden wurde.

Die Tomate, eine Red Robin-Zwergsorte mit einer Breite von 1 Zoll, war Teil des Veg-05-Experiments und wurde von Rubio gepflegt. Nachdem Rubios Tomate am 29. März von jedem ISS-Astronauten empfangen wurde, wurde er versehentlich in der Schwerelosigkeit herumgetrieben, bevor er die Gelegenheit hatte, sie zu verzehren.

Der Vorfall mit der verlorenen Tomate wurde schnell zu einem Insider-Witz im NASA-Team, und Rubio verbrachte viel Zeit damit, danach zu suchen. Während einer Live-Übertragung anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der ISS gab die NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli die Entdeckung der Tomate bekannt und setzte damit dem Rätsel ein Ende.

Die ISS, deren Größe mit einem Haus mit sechs Schlafzimmern vergleichbar ist, stellt aufgrund der Mikrogravitationsumgebung eine Herausforderung im Hinblick auf den Verlust von Gegenständen dar. Obwohl Rubio 18 bis 20 Stunden mit der Suche verbrachte, konnte er die Tomate nicht finden. Er vermutete, dass die Tomate ausgetrocknet und nicht mehr wiederzuerkennen war und möglicherweise bei der routinemäßigen Wartung weggeworfen wurde.

Das Wiederauftauchen der Tomate beendet diesen seltsamen Vorfall und ist ein Beweis für die Unvorhersehbarkeit des Lebens im Weltraum. Obwohl es sich bei der Tomate um ein kleines Stück Produkt handelt, repräsentiert sie die Kameradschaft und den Humor der ISS-Astronauten, die sich ständig einzigartigen Herausforderungen stellen und Wege finden, diese zu meistern.

In den riesigen Weiten der ISS können verlorene Objekte in die Irre treiben, aber wie Rubio humorvoll vorhersagte, kann eines Tages sogar eine kleine verschrumpelte Tomate wieder auftauchen und als Erinnerung an die außergewöhnlichen Erfahrungen und Entdeckungen im Weltraum dienen.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Tomate geht nach acht Monaten auf der Oberfläche der Internationalen Raumstation verloren