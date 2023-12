Ein neuer Ansatz zur Asteroidenablenkung bietet Präzision und Flexibilität

By

Wissenschaftler arbeiten seit langem daran, die Gefahr von Asteroidenkollisionen mit der Erde zu verfolgen und zu mindern. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit katastrophaler Auswirkungen gering ist, erfordert die potenzielle Verwüstung eine kontinuierliche Überwachung. Die DART-Mission der NASA, die erste ihrer Art, zielte darauf ab, die Nutzung kinetischer Einwirkungen zur Veränderung der Flugbahn eines Asteroiden zu untersuchen und zu demonstrieren. Die Mission veränderte erfolgreich die Umlaufbahn von Dimorphos. Eine aktuelle Forschungsarbeit von Nahum Melamed und Tom Heinsheimer schlägt jedoch einen bahnbrechenden alternativen Ansatz zur Asteroidenablenkung vor.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die auf Hochgeschwindigkeitseinschlägen oder nuklearer Detonation basieren, schlagen Melamed und Heinsheimer eine effizientere und präzisere Technik mit Materialauswurf vor. Die vorgeschlagene Methode nutzt einen Zentrifugalantrieb, bei dem eine Zentrifuge und ein Netzteil auf der Oberfläche des Asteroiden landen. Dieses System sammelt Teile des Asteroiden, schleudert sie in den Weltraum und nutzt den Rückstoßimpuls, um die Flugbahn des Asteroiden von der Erde weg zu verschieben.

Was diesen Ansatz auszeichnet, ist seine Anpassungsfähigkeit und Präzision. Im Gegensatz zu Single-Impact-Strategien ermöglicht die Zentrifugalantriebstechnik wiederholte Auswürfe und eine Feinabstimmung der Flugbahn des Asteroiden. Faktoren wie Landeort, Asteroidenspin und Geschwindigkeit können berücksichtigt werden, was Anpassungen in Richtung, Zeitpunkt und Masse der Auswürfe ermöglicht.

Die Forscher glauben, dass ihre Methode in nur wenigen Betriebswochen erfolgreich Asteroiden abwehren könnte, die in ihrer Größe den Asteroiden Tscheljabinsk und Tunguska ähneln. Darüber hinaus zeigt der Ansatz das Potenzial, die Flugbahn des Asteroiden Bennu, einer prognostizierten erheblichen Bedrohung für die zweite Hälfte des 22. Jahrhunderts, innerhalb weniger Betriebsjahre umzulenken.

Diese innovative Technik steigert nicht nur die Effizienz der Planetenverteidigung, sondern bietet auch ein bisher nicht erreichbares Maß an Flexibilität. Da sich Wissenschaftler weiterhin mit der anhaltenden Bedrohung durch Asteroiden befassen, bietet dieser neue Ansatz eine kalkuliertere und wirksamere Möglichkeit, unseren Planeten vor möglichen Einschlägen zu schützen.