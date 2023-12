SpaceX muss den Start des militärischen Raumflugzeugs X-37B verschieben

By

SpaceX und die US Space Force sind auf unerwartete Probleme gestoßen, die zu einer Verzögerung beim Start des militärischen Raumflugzeugs X-37B geführt haben. Der ursprünglich für diese Woche geplante Start wird nun auf mindestens Ende Dezember oder möglicherweise sogar noch länger verschoben. Während die genaue Art der Probleme, die die Verzögerung verursachten, nicht bekannt gegeben wurde, haben sowohl Vertreter von SpaceX als auch von Space Force technische Störungen angeführt, deren Behebung zusätzliche Zeit erfordert. Obwohl das Problem mit der Bodenausrüstung, das den Start am Montagabend zunächst verhinderte, bereits am Mittwoch behoben werden konnte, wird die Behebung anderer Probleme, die nicht näher beschrieben wurden, länger dauern.

Die Verzögerung beim Start des Raumflugzeugs X-37B könnte erhebliche Auswirkungen auf andere SpaceX-Missionen haben. Eine dieser Missionen ist der für Januar geplante Start des ersten kommerziellen Mondlanders von Intuitive Machines. Die Startrampe, die für diese Mission verwendet werden würde, ist derzeit von der Falcon Heavy-Rakete belegt, und es dauert normalerweise einige Wochen, die Startrampe zwischen den Starts von Falcon Heavy und Falcon 9 neu zu konfigurieren. Das bedeutet, dass die Falcon Heavy rechtzeitig freigegeben werden müsste, damit der Start der Intuitive Machines wie geplant erfolgen kann. Die Verzögerung beim Start des Raumflugzeugs X-37B könnte möglicherweise auch bei anderen kommerziellen Missionen zu Terminkonflikten und Verzögerungen führen.

Trotz der Rückschläge arbeiten sowohl SpaceX als auch die US Space Force fleißig daran, die Probleme zu lösen und das Raumflugzeug X-37B noch vor Jahresende in die Luft zu bringen. Der Start der Falcon Heavy mit dem militärischen Raumflugzeug dürfte im Startplan von SpaceX hohe Priorität genießen, sobald das Gerät flugbereit ist.

Insgesamt verdeutlicht die Verzögerung beim Start des Raumflugzeugs X-37B die Komplexität und Herausforderungen von Weltraummissionen, insbesondere im Zusammenhang mit nationalen Sicherheitsanforderungen. Während SpaceX und die US Space Force auf eine Lösung hinarbeiten, besteht die Hoffnung, dass die Probleme rechtzeitig angegangen werden, um den erfolgreichen Start des militärischen Raumflugzeugs sicherzustellen.