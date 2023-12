Die US Space Force bereitet sich in Zusammenarbeit mit SpaceX auf den siebten Start ihres geheimen Raumflugzeugs X-37B vor. Die letzten Vorbereitungen für den geplanten Start der unbemannten X-37B am Sonntagabend, 10. Dezember, laufen. Das Raumflugzeug wird auf einer Falcon Heavy-Rakete vom Kennedy Space Center der NASA in Florida starten.

Die von Boeing gebaute X-37B erinnert an die alten Space-Shuttle-Orbiter der NASA, ist aber deutlich kleiner. Tatsächlich passen beide X-37B-Fahrzeuge in die Nutzlastbucht eines einzelnen Space Shuttles. Die beiden Raumflugzeuge haben bereits sechs erfolgreiche Missionen absolviert, wobei jede Mission die vorherige in puncto Dauer und Komplexität übertrifft.

Leider bleiben viele Details zu den X-37B-Missionen aufgrund geheimer Nutzlasten geheim. Allerdings hat die Space Force enthüllt, dass das Raumflugzeug als Testgelände für neue Technologien dient und es daher zu einem wichtigen Aktivposten für Militärbeamte macht.

Interessanterweise handelt es sich bei den meisten Nutzlasten um klassifizierte militärische Ausrüstung, die X-37B befördert jedoch auch zivile Forschungsfracht. Ein solches Experiment namens Seeds-2 ist Teil eines NASA-Projekts, das die Auswirkungen einer langfristigen Exposition gegenüber Weltraumstrahlung auf Pflanzensamen untersucht.

Die bevorstehende Mission mit der Bezeichnung OTV-7 (Orbital Test Vehicle-7) wird eine bedeutende Premiere für das X-37B-Programm darstellen. Es wird das erste Mal sein, dass das Raumflugzeug mit einer Falcon Heavy-Rakete startet. Der leistungsstarke Falcon Heavy, entwickelt von SpaceX, hat bereits acht Missionen abgeschlossen, darunter kürzlich den Start der NASA-Raumsonde Psyche.

Je näher das Startfenster rückt, desto größer wird die Vorfreude auf das nächste Kapitel in der glanzvollen Raumfahrtgeschichte der X-37B.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Das Raumflugzeug X-37B der US Space Force bereitet sich auf die siebte Mission vor