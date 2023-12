Enthüllung alter Todesrituale in Spanien

Archäologen in Spanien haben faszinierende Beweise für alte Todesrituale entdeckt, die 6,000 Jahre zurückreichen. Kürzlich wurden zwei neolithische Steingräber in Nordspanien aus dem vierten Jahrtausend v. Chr. analysiert, die Aufschluss über die Praktiken der Menschen geben, die einst dort lebten. Die Gräber enthielten die Überreste von mehr als zwei Dutzend Personen sowie verschiedene Artefakte. Was jedoch am meisten auffiel, waren die Knochenverletzungen an den Skeletten.

Die Analyse ergab, dass zwischen 70 % und 90 % der Knochen Anzeichen von Brüchen und Fragmentierungen aufwiesen, was auf eine absichtliche Manipulation zum Zeitpunkt des Todes schließen lässt. Die Forscher beobachteten auch ausgeprägte „schmetterlingsförmige“ Brüche an Armknochen, die durch senkrechte Krafteinwirkung verursacht wurden. Schlagspuren und V-förmige Schnittspuren an den Knochen deuteten auf den Einsatz von Schlagkraft und Steinwerkzeugen hin, um dem Verstorbenen das Fleisch zu entfleischen.

Während frühere Studien spekulierten, dass es sich bei den Skeletten um Bestattungen handelte, die zu einem späteren Zeitpunkt aufgeräumt oder verschoben wurden, schlugen die Forscher eine andere Interpretation vor. Sie argumentierten, dass die Brüche und Schnittspuren Teil eines „Todesbewältigungsprozesses“ seien, den die alten Menschen zum Umgang mit ihren Toten anwendeten. Einige Knochen wurden möglicherweise als Grabbeigaben oder Reliquien verwendet, während andere möglicherweise einer beschleunigten Zersetzung ausgesetzt waren.

Obwohl Kannibalismus nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, stützen die vorliegenden Beweise diese Hypothese nicht endgültig. Bestattungskannibalismus wurde in der Antike in verschiedenen Teilen der Welt dokumentiert, die Autoren raten jedoch zur Vorsicht bei der Aufstellung solcher Behauptungen in diesem speziellen Fall.

Diese alten Grabstätten bieten begrenzte Einblicke in das Leben der neolithischen Menschen, die sie bewohnten. Der Mangel an Wohngebieten verhindert ein tieferes Verständnis ihres Lebensstils, obwohl angenommen wird, dass sie auf Landwirtschaft, Nahrungssuche und Tierhaltung angewiesen waren.

Experten auf diesem Gebiet, darunter die Archäologin Jess Beck vom University College Dublin, loben die Forschung für ihren Fokus auf Knochenfragmente. Sie glauben, dass weitere Studien zu Knochen aus anderen Gräbern in der Region notwendig sind, um ein umfassenderes Verständnis der vielfältigen Bestattungspraktiken an diesen Stätten zu erlangen.

Mit jeder neuen Entdeckung kommen Archäologen der Lösung der Geheimnisse antiker Zivilisationen einen Schritt näher. Die alten Menschen in Spanien haben vielleicht nur Fragmente hinterlassen, aber sie bieten wertvolle Einblicke in die Rituale und Bräuche, die vor Tausenden von Jahren den Tod umgaben.