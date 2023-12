Neue Studie zeigt, dass Frühaufsteher DNA mit Neandertalern teilen

Eine kürzlich von der University of California in San Francisco durchgeführte Studie hat eine überraschende Verbindung zwischen modernen Menschen, die Frühaufsteher sind, und unseren ausgestorbenen Vorfahren, den Neandertalern, festgestellt. Anhand einer Datenbank mit genetischen, Gesundheits- und Lebensstilinformationen von einer halben Million Menschen verglichen die Forscher Gene, die mit dem frühen Aufstehen in Zusammenhang stehen, mit der DNA von Neandertalern und Denisova-Menschen.

Es stellte sich heraus, dass Personen, die die gleichen genetischen Varianten des frühen Aufstehens in sich trugen wie Neandertaler, ebenfalls über eine Vorliebe für frühes Aufstehen berichteten. Tony Capra, ein Evolutionsgenetiker an der University of California, erklärt: „Wir haben viele Neandertaler-Varianten gefunden, die durchweg mit der Neigung verbunden sind, ein Morgenmensch zu sein.“ Diese genetischen Varianten haben unseren Vorfahren wahrscheinlich dabei geholfen, sich an das Leben in den höheren Breiten Nordeuropas anzupassen.

Allerdings war es vielleicht nicht von Vorteil, ein Morgenmensch zu sein. Laut Capra deuten die genetischen Varianten auf eine schnellere innere Uhr hin, die sich besser an Veränderungen der Lichtverhältnisse in verschiedenen Jahreszeiten anpassen kann. In Gegenden mit wechselnden Tageslichtstunden ist eine flexiblere innere Uhr überlebenswichtig.

Die Studie beleuchtet auch die genetischen Unterschiede zwischen archaischen und modernen Menschen. Seit der Sequenzierung des Neandertaler-Genoms im Jahr 2010 untersuchen Wissenschaftler, wie sich unsere DNA von der unserer Vorfahren unterscheidet. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Neandertaler-DNA bei bestimmten Gesundheitszuständen eine Rolle spielt, beispielsweise einen geringen Einfluss auf den Verlauf einer Covid-19-Infektion und einen Zusammenhang mit der Dupuytren-Krankheit.

Während die Neandertaler vor etwa 40,000 Jahren verschwanden, lebt ihr genetisches Erbe bei vielen modernen Menschen weiter. Diese neue Studie liefert weitere Einblicke in unsere gemeinsame DNA und die Art und Weise, wie die Merkmale unserer Vorfahren uns heute geprägt haben. Wenn Sie also ein Frühaufsteher sind, können Sie Ihren Neandertaler-Genen dafür danken, dass sie Ihnen dabei helfen, jeden Morgen aufzustehen und zu strahlen.