Neue Studie legt nahe, dass Neandertaler-DNA eine Rolle im Verhalten der Morgenlerche spielt

Eine aktuelle Studie hat herausgefunden, dass Frühaufsteher ihre Gewohnheit möglicherweise ihren alten Neandertaler-Vorfahren verdanken. Forscher haben herausgefunden, dass Neandertaler-DNA, die in den Genomen vieler moderner Menschen verbleibt, möglicherweise dazu beiträgt, dass manche Menschen zu „Morgenlerchen“ neigen, Menschen, denen es leichter fällt, früher aufzuwachen und zu Bett zu gehen als andere.

Während die meisten Neandertaler-Gene, die der moderne Mensch durch Kreuzung erworben hat, im Laufe der Evolution eliminiert wurden, ist ein kleiner Teil noch übrig. Forscher glauben, dass diese Gene den frühen modernen Menschen bei der Anpassung an ihre neue Umgebung halfen, als sie von Afrika nach Eurasien einwanderten.

Wissenschaftler der University of California in San Francisco analysierten die DNA sowohl moderner Menschen als auch von Neandertalern und konzentrierten sich dabei insbesondere auf Gene, die den zirkadianen Rhythmus oder die innere Uhr des Menschen regulieren. Sie fanden heraus, dass diese Gene dazu neigen, die Neigung zum Morgenmenschen zu steigern.

Um ihre Ergebnisse zu überprüfen, wandten sich die Forscher an die UK Biobank, eine Datenbank mit genetischen und Lebensstilinformationen von über 500,000 Personen. Die Studie bestätigte, dass viele Menschen diese genetischen Varianten trugen, die mit Frühaufstehern in Verbindung gebracht werden, was den Zusammenhang zwischen Neandertaler-Genen und dem Verhalten der Morgenlerche stützt.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Fähigkeit, ein Morgenmensch zu sein, nicht allein durch die Gene des Neandertalers bestimmt wird. Es gibt zahlreiche andere genetische, umweltbedingte und kulturelle Einflüsse, die das Schlafverhalten eines Menschen beeinflussen. Insgesamt ist der Einfluss der Neandertaler-Gene auf das Verhalten der Morgenlerche relativ gering.

Der leitende Forscher der Studie, John Capra, spekuliert, dass diese Neandertaler-Gene für frühneuzeitliche Menschen von Vorteil waren, die sich an das Leben in höheren Breiten anpassen mussten. Capra glaubt, dass diese Gene nicht auf das frühe Aufwachen selbst hinweisen, sondern auf eine schnellere Uhr, die sich besser an die saisonalen Schwankungen des Lichtniveaus anpassen kann, die typischerweise in höheren Breitengraden anzutreffen sind.

Diese neue Forschung wirft Licht auf die genetischen Faktoren, die zu Schlafmustern beitragen, und bietet Einblicke in die evolutionären Anpassungen, die frühe Menschen in verschiedenen Umgebungen vorgenommen haben.