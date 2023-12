Sojus 2.1a bringt lebenswichtige Versorgungsgüter zur Internationalen Raumstation

By

Roskosmos, die russische Raumfahrtbehörde, wird die Nachschubkapsel Progress MS-25 an Bord einer Sojus-2.1a-Rakete zur Internationalen Raumstation (ISS) starten. Der Start ist für den 1. Dezember 2023 vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan geplant.

Ziel der Progress MS-2,500-Mission ist es, die sieben Astronauten, die sich derzeit an Bord der ISS befinden, mit etwa 25 Kilogramm Fracht zu versorgen. Zu diesen Vorräten gehören 515 Kilogramm Treibstoff, 420 Kilogramm Wasser und 40 Kilogramm komprimierter Stickstoff, die für die Erhaltung des Lebens und die Aufrechterhaltung des Betriebs der Raumstation von entscheidender Bedeutung sind. Die Ladung besteht außerdem aus Nahrungsmitteln, medizinischen Hilfsgütern, Stauraum für wissenschaftliche Experimente und Ressourcenausrüstung.

Nach dem Start wird die Raumsonde Progress MS-25 am 3. Dezember 2023 autonom an das Prichal-Modul der ISS andocken. Diese Mission markiert den 86. Flug der Progress-Frachtkapsel und trägt zur verlängerten Lebensdauer der Internationalen Raumstation bei.

