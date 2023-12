Studenten nehmen am Assumption College am Escape Room zum Thema Exoplaneten teil

Studenten des Assumption College in Brantford nahmen kürzlich an einer spannenden Astrophysik-Veranstaltung teil, die Bildung mit interaktivem Gameplay kombinierte. Bei der Veranstaltung gab es einen provisorischen Fluchtraum, in dem die Schüler Rätsel rund um Exoplaneten lösen mussten, um eine Reihe von Schlössern zu öffnen. Durch die Anwendung ihrer Kenntnisse in Chemie, Biologie und Physik hatten die Schüler nicht nur Spaß, sondern lernten auch mehr über Exoplaneten, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems.

Das Konzept der spielerischen Bildung, bei der Lernen in Spiele integriert wird, hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen. Ashley McCarl-Palmer, eine preisgekrönte High-School-Lehrerin, bezeichnet diesen Ansatz als „Gamification“. McCarl-Palmer glaubt, dass die Einbindung raumbezogener Themen in die Escape-Room-Aktivität den Schülern eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglicht. Sie sagt: „Der Weltraum macht wirklich Spaß und ist seltsam. Es fesselt die Kinder.“

Der Astrophysics Day, so der offizielle Name der Veranstaltung, wurde von David Page, dem Leiter der Wissenschaftsabteilung Assumption, organisiert. Der Tag umfasste verschiedene Workshops zu Themen wie Schwarze Löcher, das expandierende Universum und Exoplaneten. Über 160 Schüler des Assumption College und anderer weiterführender Schulen in Brantford nahmen an diesen Workshops teil, die von Experten auf diesem Gebiet geleitet wurden.

Katie Mack, Astrophysikerin und Hauptrednerin der Veranstaltung, betonte, wie wichtig es sei, komplexe Wissenschaft zugänglicher zu machen und Stereotypen über Wissenschaftler zu zerstreuen. Ihr Ziel ist es, Studierende zu inspirieren und zu zeigen, dass eine Karriere in der Wissenschaft für jeden möglich ist, unabhängig von seinen mathematischen Fähigkeiten. Macks Vortrag mit dem Titel „Physik am Ende des Universums“ befasste sich ausführlich mit ihrer akademischen Forschung zu Dunkler Materie, Vakuumzerfall und der „Epoche der Reionisierung“.

Diese Veranstaltung zeigte nicht nur die Begeisterung für die Astrophysik, sondern verdeutlichte auch die zahlreichen Möglichkeiten, die die MINT-Ausbildung den Studierenden eröffnet. Die Schülerin der 12. Klasse, Aisha Upadhyay, drückte ihr neu entdecktes Bewusstsein für verschiedene Berufe aus und erklärte: „Es gibt eine große Anzahl verschiedener Berufe, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie Jobs sind.“ Die praktischen Erfahrungen, die wir machen, sind faszinierend. Es ist so cool, Dinge zu sehen, die wie Magie aussehen – aber sie sind Wissenschaft.“

Insgesamt bot die Astrophysik-Veranstaltung am Assumption College den Studierenden ein ansprechendes und lehrreiches Erlebnis, bei dem ihre Leidenschaft für MINT-Fächer gefördert und erweitert wurde.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist ein Exoplanet?

Ein Exoplanet ist ein Planet, der außerhalb unseres Sonnensystems existiert.

Was ist Gamification?

Gamification ist der Prozess der Integration von Spielelementen und -prinzipien in nicht-spielbezogene Kontexte, wie z. B. Bildung, um das Engagement und die Lernergebnisse zu verbessern.

Wer hat die Astrophysik-Veranstaltung am Assumption College organisiert?

Der Astrophysiktag am Assumption College wurde von David Page, dem Leiter der Naturwissenschaftsabteilung der Schule, organisiert.

Wer war der Hauptredner der Veranstaltung?

Die Hauptrednerin der Veranstaltung war Katie Mack, eine Astrophysikerin und Inhaberin des Hawking-Lehrstuhls für Kosmologie und Wissenschaftskommunikation am Perimeter Institute in Waterloo.

Was haben die Studierenden bei der Veranstaltung gelernt?

Während der Veranstaltung hatten die Studierenden die Möglichkeit, an Workshops zu Themen wie Schwarze Löcher, das expandierende Universum und Exoplaneten teilzunehmen. Darüber hinaus erhielten sie Einblicke in verschiedene MINT-Berufe und sammelten praktische Erfahrungen mit Bezug zur Astrophysik.