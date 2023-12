Das auf einem Hügel in Saanich gelegene Dominion Astrophysical Observatory ist seit über einem Jahrhundert ein Zentrum für Sternenpartys am Samstagabend und für astronomische Ausbildung. Allerdings stand die Sternwarte in den letzten Jahren vor Finanzierungsproblemen, was sich auf ihre Öffentlichkeitsarbeit und ihre Bildungsprogramme auswirkte.

Die Tradition der Sternenpartys im Observatorium begann im Jahr 1918 und entwickelte sich schnell zu einer beliebten Attraktion, die in den 1930er Jahren Zehntausende Besucher anzog. Leider wurden die Aktivitäten des Observatoriums in seiner langen Geschichte zweimal unterbrochen, während des Zweiten Weltkriegs und der COVID-19-Pandemie.

Trotz der Bemühungen, die Outreach-Programme des Observatoriums wiederherzustellen, äußert Direktor Ben Doman seine Enttäuschung über die falsche Vorstellung, dass das Observatorium geschlossen sei, eine Meinung, die oft von Besuchern der Saanich-Messe geäußert wird. Im Jahr 2013 führten bundesstaatliche Kürzungen zur vorübergehenden Schließung des Besucherzentrums „Center of the Universe“, was Schulklassen betraf und den öffentlichen Zugang zum Observatorium einschränkte.

Um dieses Problem anzugehen, wurde die Friends of the Dominion Astrophysical Observatory Society gegründet, deren Ziel es ist, das Besucherzentrum wieder zu eröffnen und Bildungsprogramme zu ermöglichen. Das Observatorium, das auf Bundesgrundstücken mit kostenloser Pacht betrieben wird, ist auf Zuschüsse, Spenden und Spendenaktionen angewiesen. Allerdings reichten die Mittel im vergangenen Jahr nicht mehr aus, was den Verein dazu veranlasste, sich um zusätzliche finanzielle Unterstützung zu bemühen.

Eine der einzigartigen Fundraising-Initiativen der Organisation besteht darin, die Spenden anhand von Reisen um Pluto zu messen. Die stellvertretende Vorsitzende Amy Archer meint, dass auch nur eine Umlaufbahn wünschenswert wäre, aber mehrere Umlaufbahnen würden ihrer Mission großen Nutzen bringen.

Das Dominion Astrophysical Observatory verfügt derzeit über eine Vollzeitstelle, die von engagierten Freiwilligen unterstützt wird, von denen viele pensionierte Naturwissenschaftslehrer sind. Sie haben Online-Materialien und -Programme entwickelt, um junge Menschen mit Wissenschaftlern zusammenzubringen und sie in wissenschaftliche Projekte einzubinden. Das Observatorium arbeitet auch mit Schulen zusammen, um Astronomie und Physik in ihren Lehrplan zu integrieren.

Doman betont, wie wichtig es ist, Schulprogramme zu finanzieren und sicherzustellen, dass sie für die Gemeinschaft erschwinglich bleiben. Ihr Ziel ist es, weiterhin die naturwissenschaftliche Ausbildung zu unterstützen und die nächste Generation von Astronomen und Physikern zu inspirieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Dominion Astrophysical Observatory zwar auf eine reiche Geschichte und ein Engagement für Bildung zurückblicken kann, seine Finanzierungsprobleme jedoch Hindernisse für seine Outreach-Aktivitäten darstellen. Kontinuierliche Unterstützung und Spenden sind von entscheidender Bedeutung, um die Bildungsinitiativen der Sternwarte auch in den kommenden Jahren aufrechtzuerhalten und auszubauen.