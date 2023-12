MIT Haystack Observatory ernennt Philip J. Erickson zum neuen Direktor

Das MIT Haystack Observatory hat Philip J. Erickson mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zum neuen Direktor ernannt und tritt die Nachfolge von Colin J. Lonsdale an. Maria Zuber, Vizepräsidentin für Forschung am MIT, zeigte sich zuversichtlich in Ericksons Ernennung und erklärte, dass er ein versierter Radiowissenschaftler und Forscher mit einer starken Erfolgsbilanz in der Führung der Haystack-Gemeinschaft sei.

Das MIT Haystack Observatory wurde 1961 als Teil des MIT Lincoln Laboratory gegründet und erlangte 1970 seinen unabhängigen Status. Es ist ein interdisziplinäres Forschungszentrum, das sich auf die Entwicklung von Technologien für radiowissenschaftliche Anwendungen und die Untersuchung der Struktur des Universums konzentriert. Die Mission des Observatoriums besteht darin, das wissenschaftliche Verständnis der Weltraumumgebung der Erde voranzutreiben und zur Ausbildung künftiger Wissenschaftler und Ingenieure beizutragen.

Erickson, der 1995 zu Haystack kam, hat einen Doktortitel in Weltraumplasmaphysik von der Cornell University. Im Laufe der Jahre übernahm er verschiedene Rollen innerhalb der Organisation, unter anderem als Leiter der Gruppe für Atmosphären- und Georaumwissenschaften, stellvertretender Direktor und stellvertretender Direktor. Er leitet mehrere Projekte und ist Co-Leiter der Bildungs- und Öffentlichkeitsprogramme sowie studentischer Forschungsinitiativen von Haystack.

Mit Blick auf die Zukunft betont Erickson, dass das MIT Haystack Observatory weiterhin Innovationen in der Radiowissenschaft vorantreiben wird. Die Forschung des Observatoriums erstreckt sich über verschiedene Bereiche, von der Erforschung der oberen Erdatmosphäre bis zur Erforschung des Sonnensystems, von Sternen, Galaxien und dem frühen Universum. Erickson freut sich darauf, mit den talentierten Mitarbeitern zusammenzuarbeiten und die Forschung in diesen Bereichen auszuweiten, um das Streben der Menschheit nach Wissen voranzutreiben.

Ericksons Hauptinteressen liegen im Bereich der Geo- und Raumfahrtwissenschaften, mit einem Schwerpunkt auf der Physik und Dynamik der oberen Erdatmosphäre und der umgebenden Magnetosphäre. Er engagiert sich außerdem für die Förderung des gesellschaftlichen Engagements und ist Mitglied nationaler und internationaler Gruppen, die sich mit der Radiowellen-Fernerkundung befassen.

Colin Lonsdale war über 15 Jahre lang als Haystack-Direktor tätig und wird in die Rolle des leitenden Forschungswissenschaftlers wechseln. Lonsdale, der für seine Expertise in der Radioastronomie bekannt ist, wird weiterhin zur Erforschung aktiver Galaxien, Sonnenemissionen und innovativer radiowissenschaftlicher Weltraummissionen beitragen.

Laut Colin Lonsdale dürfte die Ernennung von Philip J. Erickson zum Direktor den anhaltenden Erfolg und das Wachstum des MIT Haystack Observatory unter seiner fähigen Führung vorantreiben.