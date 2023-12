Die NASA trauert um die Astronautin Mary Cleave

Die Weltraumgemeinschaft und die NASA trauern um die geschätzte Astronautin Mary Cleave, die am 27. November 2023 im Alter von 76 Jahren verstarb. Cleave, eine Vorreiterin und Pionierin, leistete im Laufe ihrer Karriere bedeutende Beiträge auf dem Gebiet der Weltraumforschung.

Cleave wurde in Southampton, New York, geboren und war ein versierter Wissenschaftler mit einem vielfältigen Bildungshintergrund. Sie erhielt 1969 ihren Bachelor of Science in Biowissenschaften von der Colorado State University. Später verfolgte sie eine höhere Ausbildung und erwarb 1975 bzw. 1979 einen Master of Science in mikrobieller Ökologie und einen Doktortitel in Bau- und Umweltingenieurwesen an der Utah State University .

Cleave schrieb Geschichte als erste Frau, die als stellvertretende Administratorin für das Science Mission Directorate der NASA fungierte. Während ihrer Amtszeit zeigte sie eine unerschütterliche Leidenschaft für Wissenschaft, Erforschung und den Erhalt unseres Planeten.

Als NASA-Astronaut unternahm Cleave zwei bemerkenswerte Raumflüge. Ihre erste Mission, STS-61B, fand am 26. November 1985 an Bord der Raumfähre Atlantis statt. Auf dieser Mission setzten Cleave und ihre Crew Kommunikationssatelliten ein, führten Weltraumspaziergänge durch und führten verschiedene Experimente durch. Ihre zweite Mission, STS-30, ebenfalls auf Atlantis, startete am 4. Mai 1989, bei der die Besatzung das Erkundungsraumschiff Magellan Venus erfolgreich aussetzte.

Cleaves Beiträge gingen über ihre Raumflüge hinaus. Sie hatte verschiedene technische Aufgaben bei der NASA inne und erzielte bedeutende Fortschritte im Bereich Bau- und Umweltingenieurwesen. Sie leitete das Sea-Viewing, Wide-Field-of-View Sensor (SeaWiFS)-Projekt am Goddard Space Flight Center der NASA, das die globale Vegetation überwachte, und fungierte als stellvertretende stellvertretende Administratorin für fortgeschrittene Planung im NASA-Hauptquartier in Washington.

Im Laufe ihrer Karriere erhielt Cleave zahlreiche Auszeichnungen und Auszeichnungen für ihre außergewöhnlichen Dienste und Leistungen. Zu ihren bemerkenswerten Anerkennungen zählen unter anderem zwei NASA Space Flight-Medaillen, zwei NASA Exceptional Service-Medaillen und ein Flight Achievement Award der American Astronautical Society.

Der Einfluss von Mary Cleave auf die Weltraumgemeinschaft und ihr Engagement für die Weiterentwicklung wissenschaftlicher Erkundungen werden in Erinnerung bleiben und geschätzt. Ihr bahnbrechender Geist inspiriert weiterhin zukünftige Generationen von Astronauten und Wissenschaftlern.

