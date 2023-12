Die NASA feiert 25 Jahre Betrieb der internationalen Raumstation

By

Die NASA begeht den 25. Jahrestag der Internationalen Raumstation (ISS), einem bahnbrechenden Programm, das Menschen aus verschiedenen Ländern zur Zusammenarbeit im Weltraum zusammenbringt. Die ISS umfasst zahlreiche Komponenten, darunter internationale Flugbesatzungen, verschiedene Trägerraketen, weltweite Start- und Flugbetriebe, Ausbildung, Technik, Entwicklungseinrichtungen, Kommunikationsnetzwerke und die globale wissenschaftliche Forschungsgemeinschaft.

Am 7. November ereignete sich ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der ISS, als die ersten beiden Module, Zarya und Unity, während der STS-88-Mission der Raumfähre Endeavour verbunden wurden. Mithilfe des Canadarm-Roboterarms des Shuttles wurde Zarya, der sich seit etwas mehr als zwei Wochen im Orbit befand, eingefangen und mit dem Unity-Modul in der Nutzlastbucht der Endeavour verbunden. Dieses Ereignis markierte einen bedeutenden Fortschritt beim Bau und der Montage der Internationalen Raumstation.

Um die Reise der ISS hervorzuheben, veröffentlichte die NASA eine Reihe von Vorher- und Nachher-Bildern, die die Transformation der Raumstation im Laufe der Zeit demonstrieren. Diese faszinierenden Bilder zeigen das Wachstum und die Entwicklung der ISS, während sie expandierte und Gestalt annahm. Wie die NASA sagte: „Wie es begann und wie es läuft.“

Seit dem Jahr 2000 bewohnen und agieren Menschen ununterbrochen im Orbitallabor und arbeiten an über 3,300 Forschungs- und Bildungsuntersuchungen zum Nutzen der Menschheit zusammen. Die ISS diente 273 Menschen aus 21 Ländern als Treffpunkt und arbeitete harmonisch daran, den Weg für zukünftige menschliche Erkundungen zum Mond, zum Mars und darüber hinaus zu ebnen.

Die NASA beschrieb die von ihr geteilten Bilder und zeichnete ein lebendiges Bild der ISS. Wie auf früheren Bildern aus dem Jahr 2000 zu sehen war, bestand die Station aus zwei miteinander verbundenen zylindrischen Modulen, wobei das Unity-Modul etwas grauer war als das cremefarbene Zarya-Modul. Darüber hinaus verfügte das Raumschiff über Sonnenkollektoren, die von Zarya aus nach oben und unten reichten. Im Gegensatz dazu zeigte ein aktuelleres Foto die ISS, wie sie von der SpaceX-Crew Dragon Endeavour während eines Rundflugs beobachtet wurde. Bemerkenswert waren die goldenen Solarpaneele auf jeder Seite und die grauen, nach oben gerichteten Heizkörperpaneele. Es wurde beschrieben, dass die ISS fast die Größe eines Fußballfeldes habe.

Während die NASA diesen bedeutenden Meilenstein feiert, unterstreicht sie die gemeinsamen Anstrengungen der Nationen, die zusammenkommen, um die Weltraumforschung voranzutreiben, und legt den Grundstein für zukünftige ehrgeizige Missionen. Die Internationale Raumstation dient weiterhin als Plattform für wissenschaftliche Entdeckungen, internationale Zusammenarbeit und die Suche nach Wissen über die Grenzen der Erde hinaus.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Die NASA feiert 25 Jahre Betrieb der internationalen Raumstation