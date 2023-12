Neue Möglichkeiten, Chanukka im Weltraum zu feiern

By

Zusammenfassung: NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli wird Chanukka auf einzigartige Weise an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) feiern. Da die Verwendung von Feuer verboten ist, plant sie, statt echter Kerzen Filzkerzen anzuzünden. Dieser Artikel untersucht die Geschichte und Bedeutung von Chanukka und beleuchtet gleichzeitig die kreative Art und Weise, wie Astronauten Feiertage im Weltraum gefeiert haben.

Während Chanukka näher rückt, bereitet sich die NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli darauf vor, das jüdische Fest an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) zu feiern. Im Gegensatz zu traditionellen Feierlichkeiten werden in Moghbeli aufgrund von Sicherheitsbeschränkungen auf einem Raumschiff jedoch Filzkerzen statt echter Kerzen verwendet. Dieser innovative Ansatz ermöglicht es ihr, an der altehrwürdigen Tradition teilzunehmen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

In einer Pressekonferenz brachte Moghbeli ihre Begeisterung darüber zum Ausdruck, Chanukka mit ihrer Familie durch die von ihrem Mann und ihren kleinen Mädchen geschaffene Filz-Menora zu feiern. Diese einzigartige Adaption der Feiertagsbräuche zeigt den Einfallsreichtum und die Anpassungsfähigkeit von Astronauten im Weltraum.

Im Laufe der Jahre haben Astronauten kreative Möglichkeiten gefunden, Feiertage an Bord der ISS zu feiern. Ein Beispiel ist die jüdische Astronautin Jessica Meir, die während Chanukka 2019 ein Foto ihrer mit Menoras und dem Davidstern geschmückten festlichen Socken geteilt hat. Diese kleinen Gesten bereiten nicht nur den Astronauten selbst Freude, sondern erinnern auch an die vielfältigen Hintergründe und Traditionen, die auf der Raumstation vertreten sind.

Chanukka, ein jährlich gefeiertes Fest, hat im Judentum eine große Bedeutung. Es erinnert an die Wiedereinweihung des Zweiten Tempels von Jerusalem durch das symbolische Anzünden von Kerzen, die das Wunder des Öls darstellen, das acht Tage lang anhielt. Das Fest findet je nach gregorianischem Kalender normalerweise im November oder Dezember statt.

Während Chanukka eine Zeit des Feierns und Nachdenkens ist, ist es erwähnenswert, dass es in den letzten Jahren weltweit zu einem alarmierenden Anstieg antisemitischer Vorfälle kam. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas hat dieses Problem noch verschärft. Um dem Anstieg des Antisemitismus entgegenzuwirken, haben verschiedene Organisationen und Regierungen Strategien und Richtlinien zur Förderung von Bildung und zur Bekämpfung von Hass herausgegeben.

Wenn wir in die Zukunft blicken, inspirieren uns Astronauten wie Jasmin Moghbeli weiterhin mit ihrer Kreativität und Widerstandsfähigkeit, selbst bei den einzigartigen Herausforderungen, Feiertage im Weltraum zu feiern. Ihre Fähigkeit, sich anzupassen und neue Wege zu finden, um Traditionen zu ehren, ist ein Beweis für den menschlichen Geist und die Kraft des Feierns.

