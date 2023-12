Der Start des ersten Satelliten Irlands markiert einen Meilenstein für die Nation

Irland steht am Rande eines historischen Moments, als es sich darauf vorbereitet, seinen ersten Satelliten, EIRSAT-1, in die Umlaufbahn zu bringen. Der kleine „Cubesat“-Satellit, der kleiner als ein durchschnittlicher Schuhkarton ist, soll von einem Standort in Kalifornien aus auf der SpaceX-Rakete Falcon 9 eingesetzt werden.

Dr. David McKeown von der UCD School of Mechanical and Materials Engineering zeigte sich begeistert und erklärte: „Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Irland, da wir kurz vor der Reise in den Weltraum stehen.“ Es zeigt nicht nur unsere Fähigkeiten im Bereich Raumfahrttechnologie, sondern unterstreicht auch unseren Beitrag zur schnell wachsenden globalen Raumfahrtindustrie.“

Entwickelt unter der Leitung des Programms „Fly your Satellite!“ der Europäischen Weltraumorganisation. Im Rahmen des Studentenprogramms wurde der Würfelsatellit an der UCD sorgfältig entworfen, gebaut und getestet. Dr. McKeown, der sich derzeit zum Start in Kalifornien befindet, betonte die Besorgnis des Teams, gepaart mit Optimismus. Er sagte: „Nach sechs Jahren des Planens, Bauens und Testens glauben wir, dass wir auf dieses bedeutsame Ereignis so gut wie möglich vorbereitet sind.“

Unter der Annahme eines erfolgreichen Starts und Einsatzes wird das Team gespannt auf das erste Signal warten, das anzeigt, dass EIRSAT-1 ordnungsgemäß funktioniert. Dr. McKeown, der technische Leiter des EIRSAT-1-Teams, erklärte: „Fünfundvierzig Minuten nach der Ausbringung des Satelliten werden die Antennen ausgefahren und die Übertragung eingeleitet. Ungefähr zwei Stunden später wird es die Bodenstation von UCD überqueren, wo wir möglicherweise unsere ersten Signale empfangen können – ein Ereignis, das wir als Signalerfassung oder AoS bezeichnen.“

Das Hauptziel von EIRSAT-1, das in einer erdnahen Umlaufbahn arbeitet, besteht darin, Daten über Gammastrahlenausbrüche, leuchtende Explosionen, die im Universum auftreten, zu sammeln. Darüber hinaus wird es die Leistung eines neuen, von UCD-Ingenieuren entwickelten Lagekontrollsystems bewerten und thermische Beschichtungsproben an der Spitze des Satelliten bewerten.

Was passiert, wenn beim Start und bei der Bereitstellung unvorhergesehene Herausforderungen auftreten? Dr. McKeown versicherte: „Auch wenn nicht alles reibungslos verläuft, ist das Erreichen der Startrampe selbst eine enorme Leistung.“ Das Projekt war ein einzigartiges Bildungserlebnis, an dem über 50 Doktoranden beteiligt waren. Wir haben erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung, Prüfung und Verifizierung von Satelliten gemacht und uns von minimalem Fachwissen zur Entwicklung flugtauglicher Hardware entwickelt.“

Das EIRSAT-1-Projekt wurde von verschiedenen Einrichtungen unterstützt, darunter dem ESA Education Office, der Science Foundation Ireland, dem Irish Research Council, Enterprise Ireland, UCD, Openet, dem Department of Enterprise, Trade and Employment und der Irish European Space Education Resource Büro.

FAQ:

F: Was ist der Satellit EIRSAT-1?

A: Der Satellit EIRSAT-1 ist Irlands erster Satellit und als „Cubesat“ konzipiert, der kleiner als ein Schuhkarton ist.

F: Was wird EIRSAT-1 im Orbit tun?

A: Im Orbit wird EIRSAT-1 Informationen über Gammastrahlenausbrüche sammeln und ein neues Lagekontrollsystem testen sowie thermische Beschichtungsproben bewerten.

F: Was passiert, wenn beim Start und bei der Bereitstellung Probleme auftreten?

A: Auch wenn der Start mit Herausforderungen verbunden ist, hat das Projekt selbst bereits erhebliche Erfolge erzielt. Es hat zum Wachstum der Fähigkeiten Irlands im Bereich Satellitendesign und -technologie beigetragen.

F: Wer hat das EIRSAT-1-Projekt unterstützt?

A: Das EIRSAT-1-Projekt wurde von verschiedenen Organisationen unterstützt, darunter dem ESA Education Office, der Science Foundation Ireland, dem Irish Research Council, Enterprise Ireland, UCD, Openet, dem Department of Enterprise, Trade and Employment und dem Irish European Space Büro für Bildungsressourcen.