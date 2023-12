Dr. Jeremy Heyl übernimmt die Leitung der Abteilung für Physik und Astronomie der UBC

Dr. Jeremy Heyl, ein renommierter Experte auf dem Gebiet der Hochenergie-Astrophysik, wurde zum neuen Leiter der Abteilung für Physik und Astronomie an der University of British Columbia (UBC) ernannt. Seine Amtszeit beginnt am 1. Januar 2024.

Die Abteilung gilt als eine der größten und vielfältigsten Abteilungen für Physik und Astronomie in Kanada und verfügt über ein breites Spektrum an Forschungsbereichen und eine engagierte Studentengemeinschaft. Es richtet sich an etwa 250 Bachelor-Studenten mit den Schwerpunkten Physik und Astronomie, 240 Studierende der Ingenieurphysik und über 3,000 Studienanfänger, die in verschiedenen anderen UBC-Programmen eingeschrieben sind.

Die Ernennung von Dr. Heyl ist mit hohen Erwartungen verbunden, da die Abteilung bei ihren Forschungsbemühungen stets zu den beiden Spitzenreitern in Kanada zählt. Die von der Fakultät durchgeführten Forschungsarbeiten umfassen ein beeindruckendes Spektrum an Disziplinen, darunter angewandte Physik, Astronomie, Astrophysik, Optik, Biophysik, Physik der kondensierten Materie, Kosmologie, Schwerkraft, medizinische Physik, Kernphysik, Teilchenphysik und Stringtheorie.

Dr. Meigan Aronson, Dekan für Wissenschaft an der UBC, lobte den Auswahlprozess als hervorragende Gelegenheit, die Ausrichtung der Abteilung zu bewerten. Sie bedankte sich bei allen, die an der Suche teilgenommen hatten, und hob die nachdenklichen Kommentare und die gemeinsame Vision hervor, die Dr. Heyl dargelegt hatte.

Dr. Heyl übernimmt die Leitung von Dr. Colin Gay, der im letzten Jahrzehnt als Abteilungsleiter fungierte, und bringt umfangreiches Fachwissen und Erfahrung in seine neue Rolle ein. Im Laufe seiner herausragenden Karriere hat er bedeutende Beiträge auf dem Gebiet der Hochenergie-Astrophysik geleistet und sich dabei auf das Verständnis extremer astrophysikalischer Phänomene wie Weiße Zwerge, Schwarze Löcher und Neutronensterne konzentriert.

Als angesehener Pädagoge hat Dr. Heyl innovative und ansprechende Kurse zu Physik und Astronomie entwickelt und durchgeführt, die sich sowohl an Studenten als auch an Doktoranden richten. Seine besondere Leidenschaft liegt darin, nichtwissenschaftliche Hauptfächer zu unterrichten, die sich für Astronomie interessieren.

In seiner neuen Rolle als Abteilungsleiter möchte Dr. Heyl die Abteilung für Physik und Astronomie der UBC zu neuen Höhen führen und nach Exzellenz in Forschung, Bildung und Innovation streben. Seine Vision betont die Bedeutung von Inklusivität und Zusammenarbeit und stellt sicher, dass die Abteilung an der Spitze der Fortschritte in der Physik und Astronomie bleibt.

Der Auswahlausschuss für den Leiter der Abteilung Physik und Astronomie, der sich aus angesehenen Persönlichkeiten des Fachgebiets zusammensetzt, spielte eine entscheidende Rolle bei der Auswahl von Dr. Heyl als neuem Abteilungsleiter. Ihr Fachwissen und ihre Erkenntnisse trugen zur Entscheidung bei und festigten das Vertrauen in Dr. Heyls Fähigkeit, die Abteilung in eine neue Ära zu führen.