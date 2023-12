Astronomen entdecken extragalaktischen Stern im Orbit um das Schwarze Loch der Milchstraße

Ein Team internationaler Wissenschaftler unter der Leitung des Forschers Shogo Nishiyama von der Miyagi University of Education hat eine faszinierende Entdeckung gemacht, die unser Verständnis der Sterne rund um das supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraßengalaxie in Frage stellt. Die Forscher fanden Hinweise darauf, dass einer dieser Sterne, bekannt als „S0-6“, aus einer extragalaktischen Quelle stammt und das Schwarze Loch schon unglaublich lange umkreist.

Mit dem Subaru-Teleskop beobachtete das Team S0-6 acht Jahre lang und analysierte seine chemische Zusammensetzung. Sie fanden heraus, dass es Sternen ähnelt, die in kleinen Satellitengalaxien der Milchstraße gefunden wurden, was darauf hindeutet, dass S0-6 möglicherweise in einer dieser Satellitengalaxien geboren wurde. Die Forscher vermuten, dass unsere Galaxie irgendwann in den letzten 10 Milliarden Jahren diese Satellitengalaxie ausgeschlachtet hat, was dazu führte, dass S0-6 Zehntausende von Lichtjahren zu seinem aktuellen Standort in der Nähe des Schwarzen Lochs reiste.

Sollte sich diese Entdeckung bestätigen, wäre dies die erste Identifizierung eines extragalaktischen Sterns in unmittelbarer Nähe eines supermassereichen Schwarzen Lochs. Allerdings bleiben viele Fragen unbeantwortet. Die Forscher wollen nun untersuchen, ob S0-6 Begleiter hat und ob er seine lange Reise allein angetreten hat.

Die Ergebnisse dieser Studie, die in der Zeitschrift Proceedings of the Japan Academy, Serie B, veröffentlicht wurden, stellen das bestehende Verständnis der Sternentstehung in der Nähe supermassiver Schwarzer Löcher in Frage. Die starke Schwerkraft dieser Schwarzen Löcher erzeugt typischerweise eine turbulente und feindselige Umgebung, die die Sternentstehung erschwert. Die Existenz von Sternen um Sagittarius A*, das Schwarze Loch unserer Milchstraße, gibt Wissenschaftlern seit langem Rätsel auf. Diese neueste Entdeckung bietet jedoch einen verlockenden Einblick in die faszinierenden Ursprünge und Reisen dieser rätselhaften Sterne.

Weitere Forschung und Untersuchung der Sterne in der Nähe supermassereicher Schwarzer Löcher werden entscheidend sein, um die Geheimnisse dieser kosmischen Phänomene zu entschlüsseln. Durch das Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen Schwarzen Löchern und den sie umgebenden Sternen können Wissenschaftler tiefere Einblicke in die Entwicklung und Dynamik von Galaxien als Ganzes gewinnen.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Astronomen entdecken extragalaktischen Stern im Orbit um das Schwarze Loch der Milchstraße