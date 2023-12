Weit verbreitetes Vorkommen von giftigem Chrom in brandgeschädigten Gebieten Nordkaliforniens

Eine kürzlich von Forschern der Stanford University durchgeführte Studie hat alarmierende Werte an giftigem Chrom in Gebieten Nordkaliforniens festgestellt, die durch Waldbrände schwer verbrannt wurden. Die extreme Hitze, die durch diese Waldbrände entsteht, hat dazu geführt, dass sich das im Boden vorhandene Metall in ein gefährliches Karzinogen in der Luft verwandelt hat. Dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko für Feuerwehrleute und Personen dar, die in windabgewandten Gebieten der Waldbrände leben.

Chrom ist ein häufig im Boden vorkommendes Metall, wobei eine harmlose Form namens Chrom 3 in Böden vorkommt, die aus chromreichen Gesteinen auf der ganzen Welt stammen. Da jedoch Wälder und Wildgebiete aufgrund von Dürre und Hitzewellen anfälliger für Waldbrände werden, wird Chrom 3 in das hochgiftige sechswertige Chrom, auch Chrom 6 genannt, umgewandelt.

Chrom 6 wird mit verschiedenen schwerwiegenden Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht, darunter Haut- und Augenreizungen, Nieren- und Leberversagen sowie Lungenkrebs. Die Studie unterstreicht den dringenden Bedarf an weiterer Forschung nicht nur zu Chrom, sondern auch zu den Auswirkungen von Waldbränden auf andere im Boden vorhandene Schwermetalle.

Die Forscher sammelten unmittelbar nach der Eindämmung der Waldbrände Boden- und Ascheproben von Brandstellen und besuchten die Stellen 11 Monate später erneut, um weitere Proben zu entnehmen. Die Analyse ergab hohe Konzentrationen von Chrom 6 in Bodenpartikeln, die in die Luft gelangen könnten, was darauf hindeutet, dass es auch nach längerer Zeit bestehen bleibt.

Während die Studie das Vorhandensein von Chrom 6 in der Luft nicht analysierte, deuten die hohen Konzentrationen im Oberflächenboden auf eine potenzielle Bedrohung für die Sicherheit der von Waldbränden betroffenen Gemeinden hin. Besonders gefährdet sind Feuerwehrleute und Personen, die windab von den Bränden leben. Darüber hinaus stellt das Vorhandensein von Chrom 6 im Boden nach einem Waldbrand eine Gefahr für Arbeiter dar, die in den betroffenen Gebieten an Bodensanierungsbemühungen und Freizeitaktivitäten beteiligt sind.

Diese Forschung unterstreicht, wie wichtig es ist, das wachsende Problem des giftigen Chroms in feuergefährdeten Regionen anzugehen, und fordert weitere Untersuchungen zu seinen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und die Umwelt. Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Risiken im Zusammenhang mit Waldbränden und der Freisetzung schädlicher Substanzen wie Chrom 6 zu mindern.