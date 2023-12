Laut Studie verwandeln Waldbrände in Kalifornien Bodenmetall in luftgetragenes Karzinogen

Eine kürzlich von Wissenschaftlern der Stanford University durchgeführte Studie hat ergeben, dass die extreme Hitze der klimabedingten Waldbrände in Kalifornien dazu führt, dass ein Metall, das häufig im Boden vorkommt, in der Luft zu einem Karzinogen wird. Die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichte Studie verdeutlicht die gefährlichen Mengen an giftigem Chrom in Gebieten Nordkaliforniens, die in den Jahren 2019 und 2020 durch Waldbrände schwer verbrannt wurden.

Chrom, insbesondere die als Chrom 6 bekannte sechswertige Chromform, ist hochgiftig und wird mit zahlreichen Gesundheitsproblemen, einschließlich Lungenkrebs, in Verbindung gebracht. Die Studie zeigt, dass sich die harmlose Form von Chrom, bekannt als Chrom 3, die in Böden vorkommt, in das schädlichere Chrom 6 umwandelt, wenn Waldbrände aufgrund anhaltender Dürre und Hitzewellen zunehmen.

Die Wissenschaftler betonten, dass diese Entdeckung Auswirkungen über Kalifornien hinaus habe, da auch andere metallreiche Regionen auf der ganzen Welt, darunter Afrika, Australien und Kanada, gefährdet seien. Die Hauptautorin der Studie, Alandra Marie Lopez, sammelte unmittelbar nach den Waldbränden Boden- und Ascheproben von Brandstellen und stellte noch Monate später hohe Konzentrationen von Chrom 6 in den Schwebeteilchen fest.

Während die Forscher nicht das Vorhandensein von Chrom 6 in der Luft untersuchten, deuten die im oberflächlichen Boden gefundenen Werte darauf hin, dass Personen, die windab von Waldbränden leben, darunter Feuerwehrleute und umliegende Gemeinden, einem unmittelbaren Risiko ausgesetzt sein könnten, wenn das giftige Metall in die Luft gelangt. Die Studie unterstreicht auch die Notwendigkeit weiterer Forschung zu den Auswirkungen von Waldbränden auf andere im Boden vorhandene Schwermetalle.

Die Forscher vermuten, dass kontrollierte Verbrennungen zur Reduzierung der Brennstoffbelastung in Wäldern dazu beitragen könnten, die Schwere von Waldbränden zu mildern und die Menge an Chrom 6 im Boden zu verringern. Darüber hinaus empfehlen sie Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken, den Aufenthalt im Haus und die Installation von Luftreinigern bei Waldbränden. Weitere Untersuchungen sind außerdem erforderlich, um die mögliche Mobilisierung von sechswertigem Chrom im Oberflächenwasser in verbrannten Gebieten nach Regenfällen zu verstehen.

Diese Ergebnisse unterstreichen die dringende Notwendigkeit einer stärkeren Sensibilisierung und proaktiver Maßnahmen, um Gemeinden vor den Gefahren zu schützen, die durch Waldbrände und die Umwandlung von Bodenmetallen in Karzinogene entstehen.