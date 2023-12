Titel: Erforschung alternativer Möglichkeiten, das Nordlicht zu erleben

Zusammenfassung: Während der Polarkreis nach wie vor ein herausforderndes Ziel ist, um die faszinierenden Nordlichter zu beobachten, gibt es alternative Methoden, dieses Naturphänomen zu erleben. Obwohl es in letzter Zeit auch in niedrigeren Breitengraden Sichtungen gab, waren die meisten davon schwach und nur mit der Kamera sichtbar. Um die beeindruckenden grünen und roten Vorhänge oder die faszinierende Polarlichtkorona wirklich zu erleben, ist eine Reise nach Norden erforderlich. Da sich die Sonne derzeit dem Höhepunkt ihres 11-jährigen Sonnenzyklus nähert, ist die magnetische Aktivität hoch, was es zu einem idealen Zeitpunkt macht, um den Nordlichtern nachzujagen. Entscheidend für eine klare Sicht sind aber auch günstige Wetterbedingungen, die oft Fahrten durch abgelegene und vereiste Gebiete erfordern. Als praktische und immer beliebter werdende Lösung bieten Nordlichtkreuzfahrten ein außergewöhnliches Erlebnis. Diese Kreuzfahrten, die normalerweise von Ende August bis Ende April stattfinden, bieten Passagieren die Möglichkeit, die Nordlichter vom Deck aus zu beobachten und bieten außerdem Fotounterricht, Vorträge und andere astronomische Aktivitäten an. Für diejenigen, die alternative Optionen suchen, sind drei einzigartige Nordlichtkreuzfahrten eine Überlegung wert.

1. Hurtigruten Expeditions: Astronomiereise – Diese 12-tägige Kreuzfahrt startet in Bergen, Norwegen und folgt der malerischen norwegischen Küste. Zusammen mit renommierten Astronomen, darunter dem Polarlichtexperten Tom Kerss, können Passagiere mehr über den arktischen Nachthimmel erfahren, das Nordlichtplanetarium in Tromsø besuchen und die magischen Nordlichter einfangen. Sollten die Lichter nicht aufleuchten, bietet Hurtigruten für die folgende Saison eine kostenlose sechs- oder siebentägige Kreuzfahrt an.

2. Aurora Expeditions: Northern Lights Explorer Voyage – Abenteurer können sich auf diese 19-tägige Kreuzfahrt von Kirkness, Norwegen, nach Reykjavík, Island begeben. Die Reiseroute umfasst Stopps auf abgelegenen Inseln und Dörfern in Nordnorwegen, Island und Grönland und bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Nordlichter vom Polarkreis aus zu beobachten. Zu den bemerkenswerten Zielen zählen die Insel Jan Mayen, der Scoresbysund in Grönland und die abgelegenen Westfjorde Islands.

3. Elding: Nordlichtkreuzfahrt in Reykjavík – Ideal für Einzelreisende oder diejenigen, die eine kürzere Kreuzfahrt suchen. Diese Option startet am Alten Hafen in der Innenstadt von Reykjavík, Island. Die Kreuzfahrt findet von September bis März abends statt und bietet einen Rückzugsort vor der Lichtverschmutzung und eine bessere Chance, die Nordlichter zu sehen. Darüber hinaus verfügt es über eine 360°-Aussichtsplattform und bietet bei ungünstigem Wetter oder bei Nichterscheinen des Polarlichts eine Freikarte mit einer Gültigkeit von zwei Jahren.

Durch die Erkundung dieser alternativen Optionen können Reisende ihre Chancen erhöhen, die ätherische Schönheit der Nordlichter zu genießen und gleichzeitig die zusätzlichen Annehmlichkeiten und das Wissen erfahrener Reiseführer und Kreuzfahrtveranstalter zu genießen.

