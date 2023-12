Supervulkane: Was sie zu Supervulkanen macht und warum der Begriff irreführend sein kann

In der Welt der Vulkane gibt es nur wenige, die den Titel „Supervulkan“ tragen. Aber was genau macht diese Vulkane so großartig und ist die Beschriftung immer korrekt? Die Antwort hängt davon ab, wen Sie fragen.

Ein Supervulkan ist ein Vulkan, der mindestens eine Supereruption erlebt hat, was bedeutet, dass er über 1,000 Kubikkilometer vulkanisches Material ausgestoßen hat. Diese Ausbrüche, die auf dem Volcano Explosivity Index (VEI) auf Platz 8 stehen, sind über 1,000 Mal größer als die Explosion des Mount St. Helens im Jahr 1980.

Supereruptionen sind so massiv, dass die Erdkruste über der Magmakammer zusammenbricht und eine Caldera entsteht. Der Yellowstone-Nationalpark ist die Heimat eines dieser Supervulkane, wobei vor Millionen von Jahren zwei Supereruptionen stattfanden. Bei der größten Eruption, der Huckleberry Ridge Tuff-Eruption, wurden 2,450 Kubikkilometer vulkanischer Trümmer freigesetzt.

Allerdings kann der Begriff „Supervulkan“ irreführend sein. Yellowstone zum Beispiel hat seit seinen Supereruptionen zahlreiche kleinere Eruptionen erlebt, was zu Verwirrung über seine Klassifizierung führte. Tatsächlich haben viele Vulkane, die als Supervulkane bezeichnet werden, nie eine Supereruption ausgelöst.

Derzeit gibt es weltweit neun aktive Vulkane, die die Kriterien für einen Supervulkan erfüllen. Dazu gehören neben Yellowstone auch Long Valley in Kalifornien, Valles in New Mexico, Toba in Indonesien, Taupō in Neuseeland, Atitlán in Guatemala sowie Aira, Kikai und Aso in Japan.

Einige Wissenschaftler verwenden zur Beschreibung dieser Vulkane lieber den Begriff „Caldera-Systeme“ und betonen den Zusammenbruch der Oberfläche in teilweise entleerte Magmakammern. Der Unterschied zwischen Supervulkanen und anderen calderabildenden Vulkanen liegt in ihrer Fähigkeit, ihre Magmareservoirs zu erweitern, anstatt häufig auszubrechen.

Untersuchungen deuten darauf hin, dass Supereruptionen im Yellowstone mehrere explosive Ereignisse mit sich brachten, wobei die Ausbrüche Wochen oder sogar Jahre auseinander lagen. Die Entstehung großer Magmakammern ist noch nicht vollständig geklärt, eine Theorie geht jedoch davon aus, dass die Mischung verschiedener Magmazusammensetzungen zur Bildung dieser komplexen Reservoire führt.

Obwohl der Begriff „Supervulkan“ falsch verwendet oder irreführend sein kann, scheint er sich in der Populärkultur etabliert zu haben. Anstatt es ganz zu verwerfen, ist es wichtig, seine korrekte Verwendung zu verstehen und diese bemerkenswerten geologischen Merkmale weiter zu untersuchen.

