Studie zeigt die Fähigkeit von Krähen, Werkzeuge zu erlernen und zu verwenden

Neue in Nature Communications veröffentlichte Forschungsergebnisse geben Einblicke in die kognitiven Fähigkeiten amerikanischer Krähen und ihre Fähigkeiten im Umgang mit Werkzeugen. Die von einer Zusammenarbeit von Universitäten in Washington, Florida und Utah durchgeführte Studie umfasste die Beobachtung der Gehirne amerikanischer Krähen, die Steine ​​verwendeten, um Nahrung aus einer mit Wasser gefüllten Röhre zu gewinnen.

Die Forscher fanden heraus, dass die motorischen Lern- und taktilen Kontrollzentren im Gehirn der leistungsfähigeren Krähen während der Werkzeugnutzung aktiviert wurden. Andererseits zeigten die Gehirne weniger leistungsfähiger Krähen eine Aktivierung in sensorischen und Verarbeitungszentren höherer Ordnung. Dies deutet darauf hin, dass die Kompetenz im Umgang mit Werkzeugen mit spezifischen Erinnerungen und Muskelkontrolle verbunden ist.

Interessanterweise ergab die Studie auch, dass weibliche Krähen besonders geschickt im Umgang mit Werkzeugen waren und im Vergleich zu ihren männlichen Artgenossen ein höheres Maß an Kompetenz zeigten. Die Forscher spekulieren, dass dies mit der fürsorglichen und weniger dominanten Rolle weiblicher Krähen zusammenhängt, die möglicherweise ihre Fähigkeit zum Werkzeuggebrauch erhöht haben.

Während nur bestimmte Krähenarten für ihren angeborenen Werkzeuggebrauch bekannt sind, wie etwa die Neukaledonische Krähe und die Hawaii-Krähe, legt diese Studie nahe, dass andere Krähenarten, einschließlich der Amerikanischen Krähe, über die neuronale Flexibilität verfügen, Werkzeuge zu erlernen und zu nutzen.

Um die Gehirnaktivität der Krähen zu untersuchen, verwendeten die Forscher eine nicht-invasive Methode namens 18F-Fluordesoxyglucose-Positronenemissionstomographie (FDG-PET). Diese Technik ermöglichte es ihnen, die Gehirnaktivität zu untersuchen, ohne dass eine Operation oder Implantate erforderlich waren, wodurch der Stress für die Krähen minimiert wurde. FDG-PET wird auch häufig in der medizinischen Bildgebung eingesetzt, beispielsweise zur Diagnose der Alzheimer-Krankheit.

In den Experimenten trainierten die Forscher die Krähen, Steine ​​zu verwenden, um eine modifizierte Version der Aesop-Fabel-Herausforderung zu lösen. Anstelle eines mit Wasser gefüllten Kruges wurde ein durchsichtiges Rohr verwendet, an dessen Außenseite Steine ​​hingen, damit die Krähen den Wasserstand bequem erhöhen konnten. Als Belohnung diente am Boden der Röhre ein Käsebällchen.

Die Forscher fanden heraus, dass es relativ einfach war, den Krähen den Umgang mit den Steinen beizubringen, und die Vögel lernten schnell die notwendigen Schritte, um die Belohnung zu erhalten.

Diese Studie trägt zu unserem Verständnis der Rabenkognition bei und liefert weitere Belege für die Intelligenz und Problemlösungsfähigkeiten von Krähen. Mit ihrem bemerkenswerten Werkzeuggebrauch und ihren anpassungsfähigen neuronalen Netzen faszinieren Krähen weiterhin Forscher und bieten Einblicke in die Komplexität des Verhaltens von Tieren.