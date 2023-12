Enthüllung der prähistorischen Vergangenheit: Auf den Spuren von Burlingtons Dinosaurierverbindung

Neugierige Köpfe haben sich schon lange über die Existenz von Dinosauriern in der antiken Landschaft Burlingtons gewundert. Um Licht in dieses paläontologische Rätsel zu bringen, haben sich Experten des Royal BC Museum und des Royal Botanical Gardens (RBG) zusammengeschlossen, um Antworten zu geben.

Am 5. Dezember werden diese angesehenen Autoritäten in einer fesselnden Live-Stream-Präsentation zusammenarbeiten. Während sie sich von Sue dem T-Rex, der aktuellen Starausstellung des Museums, verabschieden, tauchen sie in die faszinierende Welt der Dinosaurier ein.

Sue, ein majestätischer Tyrannosaurus Rex, überrascht seit Juni Besucher mit ihrer schieren Größe und tadellosen Erhaltung. Dieses außergewöhnliche Exemplar wurde 1990 an einer Ausgrabungsstätte in South Dakota ausgegraben und geriet in den Mittelpunkt eines öffentlichkeitswirksamen Rechtsstreits um Eigentumsrechte. Schließlich wurde Sue für erstaunliche 8.3 Millionen US-Dollar versteigert und fand ihren dauerhaften Lebensraum im Field Museum of Natural History in Chicago.

Unsere Experten, die sich mit paläontologischer Forschung bestens auskennen, wollen die brennenden Fragen rund um Burlingtons Dinosaurierverbindung beantworten. Beherrschten diese prähistorischen Riesen einst das örtliche Gelände? Und wenn ja, was genau war ihre bevorzugte Nahrungsquelle?

FAQ:

F: Gab es in Burlington Dinosaurier?

A: Die Existenz von Dinosauriern in Burlington hat die Neugier vieler geweckt. Experten beleuchten dieses Thema im Rahmen einer Live-Stream-Präsentation.

F: Wer ist Sue der T-Rex?

A: Sue ist eines der größten und am besten erhaltenen Tyrannosaurus Rex-Fossilien, die jemals entdeckt wurden. Dieser prächtige Dinosaurier wurde nach der Entdeckerin Sue Hendrickson benannt und befindet sich heute im Field Museum of Natural History in Chicago.

F: Für wie viel wurde Sue der T-Rex verkauft?

A: Sue wurde nach einem Rechtsstreit über die Eigentumsverhältnisse für unglaubliche 8.3 Millionen US-Dollar versteigert.

Nutzen Sie die Gelegenheit, die Geheimnisse der prähistorischen Vergangenheit Burlingtons zu lüften, während diese erfahrenen Forscher uns auf eine bemerkenswerte Reise in die antike Welt führen. Seien Sie Teil dieses außergewöhnlichen Erlebnisses und lassen Sie die Wunder der Paläontologie Ihre Fantasie anregen.