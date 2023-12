Klimawandel durch Vulkanausbrüche: Ein Schlüsselfaktor für das Aussterben der Dinosaurier

Entgegen der traditionellen Annahme, dass ein Meteorit allein für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich war, legt eine neue Studie nahe, dass der durch massive Vulkanausbrüche ausgelöste Klimawandel möglicherweise eine bedeutende Rolle gespielt hat. Die Entdeckung eines 65 Millionen Jahre alten Einschlagskraters unter dem Golf von Mexiko hatte unter Forschern eine Debatte über die Hauptursache für den Untergang der antiken Riesen ausgelöst.

Die Forschung konzentrierte sich auf die Deccan Traps, ein riesiges Plateau in Westindien, das durch umfangreiche vulkanische Aktivität über einen Zeitraum von über einer Million Jahren entstanden ist. Der Ausbruch, der als der zweitgrößte in der Erdgeschichte gilt, führte in bestimmten Regionen der Deccan Traps zu mehr als zwei Kilometer dicken Vulkanschichten.

Um die Auswirkungen des Vulkanismus auf das Aussterben der Dinosaurier zu untersuchen, analysierte ein internationales Wissenschaftlerteam die Umweltfolgen der Ausbrüche des Deccan Traps in den 200,000 Jahren vor dem Ende der Kreidezeit. Durch die Untersuchung elementarer Spuren und deren Vorhandensein in abkühlenden Lavamineralien schätzten die Forscher die Mengen an vulkanischem Schwefel und Fluor, die in die Atmosphäre freigesetzt wurden.

Bemerkenswerterweise deuteten ihre Ergebnisse darauf hin, dass die Schwefelfreisetzung weltweit einen globalen Temperaturabfall ausgelöst haben könnte, der zu einem Phänomen geführt hätte, das als vulkanischer Winter bekannt ist. Bemerkenswerterweise hätte diese Klimainstabilität Jahrzehnte andauern können, bevor der Asteroid die Erde traf.

Mitautor der Studie, Prof. Don Baker, betonte, dass mehrere vulkanische Winter, die durch die Ausbrüche der Deccan Traps verursacht wurden, äußerst herausfordernde Bedingungen für alle lebenden Organismen geschaffen und die Voraussetzungen für das letztendliche Aussterben der Dinosaurier und den anschließenden Aufstieg der Säugetiere geschaffen haben könnten. Die Ergebnisse der Studie werfen Licht auf ein Aussterbeereignis, das erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung unserer Spezies hatte.

Zusätzlich zum Kühleffekt wurde in einer 2021 veröffentlichten Studie vorgeschlagen, dass die Ausbrüche der Deccan Traps ausreichend Kohlendioxid freisetzten, um möglicherweise einen außer Kontrolle geratenen Treibhauseffekt auszulösen. Dieses Ereignis hätte zu einer Verlagerung vom vulkanischen Winter zur globalen Erwärmung geführt und die Umweltbelastung für Lebensformen weiter verschärft.

Die Studie mit dem Titel „Wiederkehrende vulkanische Winter während der letzten Kreidezeit: Schwefel- und Fluorhaushalte von Deccan-Traps-Laven“ wurde in der Zeitschrift Science Advances (2023) veröffentlicht. Keila DePape von der McGill University stellte zusätzliches Material und Interviews für dieses Forschungsvorhaben zur Verfügung.

