Neue Einblicke in das Aroma von Bier: Herausfordernde Annahmen über Linalool

Eine aktuelle Studie des Leibniz-Instituts für Lebensmittel-Systembiologie der Technischen Universität München hat neues Licht auf die Rolle von Linalool für das Aroma von Bier geworfen. Linalool, ein wichtiger Hopfenduftstoff, der für seinen blumigen und zitronigen Duft bekannt ist, wird seit langem ein wesentlicher Einfluss auf das Bieraroma zugeschrieben. Die Studie stellt diese Annahme jedoch in Frage und zeigt, dass der Unterschied in der Geruchsschwelle zwischen den Enantiomeren von Linalool nicht so extrem ist wie bisher angenommen.

Enantiomere sind Molekülvarianten, die die gleiche Anzahl und Art von Atomen aufweisen, sich aber in ihrer räumlichen Struktur unterscheiden. Im Fall von Linalool weisen die beiden Enantiomere (R)-Linalool und (S)-Linalool unterschiedliche Geruchsintensitäten auf. Frühere Untersuchungen legten nahe, dass (R)-Linalool einen viel stärkeren Einfluss auf das Bieraroma hatte als sein spiegelbildliches Gegenstück, (S)-Linalool. Es fehlten jedoch verlässliche Daten zu den Geruchsschwellen beider Enantiomere.

Um diese Wissenslücke zu schließen, optimierte das Forschungsteam eine präparative Methode zur Isolierung von enantiomerenreinem (S)-Linalool. Dies ermöglichte es ihnen, mithilfe eines geschulten sensorischen Gremiums die spezifischen Geruchsschwellenkonzentrationen beider Enantiomere in Wasser und ungehopftem Bier zu bestimmen. Die Ergebnisse zeigten, dass (R)-Linalool eine Geruchsschwellenkonzentration von 0.82 Mikrogramm pro Kilogramm im Wasser aufwies, während (S)-Linalool eine Konzentration von 8.3 Mikrogramm pro Kilogramm aufwies. Bei ungehopftem Bier lagen die Grenzwerte für (R)-Linalool bei 6.5 Mikrogramm pro Kilogramm und für (S)-Linalool bei 53 Mikrogramm pro Kilogramm.

Die Ergebnisse bestätigen, dass (R)-Linalool eine höhere Geruchskraft besitzt. Allerdings stellen sie auch die bisherige Annahme in Frage, dass der Unterschied in den Geruchsschwellenkonzentrationen zwischen den Enantiomeren signifikant sei. Die Studie zeigt, dass der Unterschied nur etwa das Acht- bis Zehnfache beträgt, was darauf hindeutet, dass die Umwandlung von (R)-Linalool zu (S)-Linalool während des Brauprozesses und der Lagerung keinen so großen Einfluss auf das Bieraroma hat wie bisher angenommen.

Diese Forschung liefert wertvolle Einblicke in die Entwicklung und Veränderungen des Bieraromas und trägt zu einem besseren Verständnis des Brauprozesses und der Bieralterung bei. Durch die Widerlegung lang gehegter Annahmen über Linalool können Brauer jetzt genauere Vorhersagen über die aromatischen Eigenschaften ihrer Biere treffen.

Referenz: „Enantiospezifische Bestimmung der Geruchsschwellenkonzentrationen von (R)- und (S)-Linalool in Wasser und Bier“ von K. Reglitz, J. Stein, J. Ackermann, V. Heigl, L. Brass, F. Ampenberger , M. Zarnkow und M. Steinhaus, Juli 2023, Brewing Science.