Neue Entdeckungen in der Behandlung von Lungenkrebs könnten die personalisierte Versorgung revolutionieren

Eine bahnbrechende Studie der Tulane University hat einen bisher unbekannten molekularen Signalweg aufgedeckt, der den Schlüssel zur Eindämmung des Fortschreitens von Lungenkrebs darstellen könnte. Diese in der renommierten Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Forschung hat das Potenzial, die Behandlung von Lungenkrebs zu revolutionieren, indem sie die Entwicklung eines neuen Krebsmedikaments und personalisierterer Therapien ermöglicht.

Lungenkrebs ist eine weit verbreitete und tödliche Krankheit, die weltweit für die meisten krebsbedingten Todesfälle verantwortlich ist. Dr. Hua Lu, Inhaber des Reynolds and Ryan Families Chair in Translational Cancer an der Tulane University School of Medicine und leitender Studienautor, erklärt, dass sich diese bahnbrechende Studie auf RBM10 konzentriert, ein Tumorsuppressorprotein, das eine entscheidende Rolle bei der Hemmung des Lungenkrebswachstums spielt.

Bei ihrer Untersuchung entdeckten die Forscher, dass RBM10 in Verbindung mit zwei ribosomalen Proteinen, RPL5 und RPL11, die Funktion von c-Myc unterdrückt, einem Protein, das das Wachstum und die Proliferation von Krebszellen vorantreibt. Durch die Destabilisierung von c-Myc hemmt RBM10 wirksam die Ausbreitung von Lungenkrebs.

Diese Erkenntnisse sind bahnbrechend, da sie den ersten dokumentierten Beweis für eine krebshemmende Beziehung zwischen diesen Proteinen darstellen. Dr. Lu erklärt, dass RBM10 direkt auf den Abbau von c-Myc abzielt und dessen krebserregende Wirkung durch seine Assoziation mit RPL5 und RPL11 reduziert.

Wichtig ist, dass die Studie auch Aufschluss über eine mutierte Form von RBM10 gibt, die häufig in Lungenkrebszellen vorkommt. Diese mutierte Form verliert ihre Fähigkeit, c-Myc zu unterdrücken und kann nicht an RPL5 und RPL11 binden, was letztendlich das Tumorwachstum fördert, anstatt es zu hemmen.

Dr. Lu äußerte die Hoffnung, dass weitere Forschungen an der RBM10-Mutante zur Entwicklung eines Krebsmedikaments führen werden, das speziell auf diese Form abzielt. Durch die Nutzung unseres Verständnisses dieser einzigartigen Struktur können Wissenschaftler möglicherweise ein Molekül entwickeln, das in der Lage ist, die mutierte Form von RBM10 umzuwandeln und so die krebserregende Aktivität von c-Myc wirksam zu unterdrücken.

Diese Forschung eröffnet neue Wege für die personalisierte Lungenkrebsbehandlung und verspricht künftig bessere Ergebnisse für Patienten. Durch die Entschlüsselung der molekularen Geheimnisse des Lungenkrebswachstums kommen Wissenschaftler der Entwicklung gezielter Therapien einen Schritt näher, die das Leben von Millionen Menschen, die von dieser verheerenden Krankheit betroffen sind, erheblich beeinflussen könnten.

Referenz: „RNA-bindendes Motivprotein 10 inaktiviert c-Myc durch Partnerschaft mit den ribosomalen Proteinen uL18 und uL5“ von Hyemin Lee, Ji Hoon Jung, Hyun Min Ko, Heewon Park, Allyson M. Segall, Roger L. Sheffmaker, Jieqiong Wang, Wesley D. Frey, Nathan Pham, Yongbo Wang, Yiwei Zhang, James G. Jackson, Shelya X. Zeng und Hua Lu, Proceedings of the National Academy of Sciences, 30. November 2023, DOI: 10.1073/pnas.2308292120.