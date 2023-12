Alter Unterwasservulkan vor Japans Küste steht im Zusammenhang mit schweren Erdbeben

Eine neue Studie legt nahe, dass ein erloschener Unterwasservulkan vor der Küste Japans für mehrere ungeklärte schwere Erdbeben in der Region verantwortlich sein könnte. Der als Daiichi-Kashima-Seeberg bekannte Vulkan liegt auf der sinkenden pazifischen tektonischen Platte, etwa 25 Meilen vor der Ostküste Japans. Dieser Seeberg liegt auf einem Abschnitt der Platte, der vor Tausenden von Jahren begann, in den Erdmantel abzusinken.

Der Hauptautor Sungho Lee, ein Postdoktorand an der University of Memphis, erklärt, dass es sich bei den meisten seismischen Aktivitäten rund um den Seeberg zwar um kleine Erschütterungen handelt, es aber auch mehrere größere Erdbeben mit einer Stärke von 7 bis 7.8 gab, die bisher ungeklärt blieben. Frühere Studien deuteten darauf hin, dass die Reibung zwischen dem Seeberg und der darüber liegenden Platte zu schwach war, um Erdbeben auszulösen, doch neue Daten deuten auf etwas anderes hin.

Seismische Daten, die am Meeresboden in Japan gesammelt wurden, zeigen, dass Seeberge beim Gleiten auf einer subduzierenden Platte auf erheblichen Widerstand stoßen und manchmal stecken bleiben. Diese Reibung kann dazu führen, dass sich Spannungen am Rand des Seebergs ansammeln, was dazu führt, dass er blockiert und zum Stillstand kommt, während der Rest der abtauchenden Platte weiter absinkt.

Schließlich lässt die Spannung nach, wenn sich der Seeberg plötzlich von der darüber liegenden Platte löst und nach vorne ruckt, was ein sogenanntes „Hang-Up“-Erdbeben auslöst, wie die Forscher es nennen. Diese Art von Erdbeben könnte möglicherweise zu Tsunamis führen, wie Sedimentablagerungen entlang der Ostküste Japans belegen.

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass Daiichi-Kashima ein bemerkenswertes Beispiel für einen subduzierenden Seeberg ist, der erhebliche Reibung verursacht. Während unklar ist, ob der Vulkan bald ein weiteres Erdbeben auslösen könnte, gehen die Forscher davon aus, dass ihre Erkenntnisse auch auf andere Regionen der Welt anwendbar sein könnten. Andere Seeberge vor der Ostküste Japans dürften der Studie zufolge jedoch erst in mindestens einer Million Jahren die Subduktionszone erreichen und Erdbeben auslösen.

Das Verständnis der Mechanismen hinter solchen Erdbeben ist von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der Gefahrenbewertung und -vorsorge in Regionen, die anfällig für seismische Aktivitäten sind.

