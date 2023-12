Wachsende Welle von Einbrüchen trifft Restaurants im South End

Die jüngste Welle von Einbrüchen in zwei beliebte Restaurants am South End hat die örtlichen Behörden in Verlegenheit gebracht. Die Polizei von Guelph untersucht derzeit diese Vorfälle, es bleibt jedoch unklar, ob sie miteinander in Zusammenhang stehen. Die Vorfälle ereigneten sich in unmittelbarer Nähe und lösten bei Geschäftsinhabern und Anwohnern in der Gegend Besorgnis aus.

Beim ersten Vorfall entdeckte ein wachsamer Passant eine zerbrochene Glastür in einem Geschäft in der Gordon Street in der Nähe der Edinburgh Road South. Aus einer Registrierkasse wurden Bargeld und ein Kartenlesegerät gestohlen. Dieser Vorfall ereignete sich gegen 7 Uhr morgens und erregte die Aufmerksamkeit der Anwohner, die in den frühen Morgenstunden auf dem Weg zur Arbeit waren.

Ungefähr zwei Stunden später meldete der Besitzer eines nahegelegenen Lokals in der Gordon Street und Lowes Road einen ähnlichen Einbruch. Als sie bei der Arbeit ankam, stellte sie fest, dass die vordere Glastür kaputt war und eine Geldkassette fehlte. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass an beiden Straftaten drei Personen beteiligt waren. Zeugen erinnern sich daran, gesehen zu haben, wie die Verdächtigen den Tatort in einem scheinbar weißen Fahrzeug, möglicherweise einem Mustang, verließen.

Da sich diese Vorfälle innerhalb kurzer Zeit und in unmittelbarer Nähe ereignen, verstärken die lokalen Behörden ihre Bemühungen, die Einbruchswelle zu untersuchen. Die Polizei von Guelph sucht aktiv nach Informationen, die bei der Identifizierung der Verdächtigen oder ihres Fluchtfahrzeugs hilfreich sein könnten. Anwohner und Unternehmen in der Region werden aufgefordert, wachsam zu bleiben und verdächtige Aktivitäten unverzüglich den Behörden zu melden.

