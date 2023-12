Neue Studie enthüllt vielfältige Ernährung der frühen Menschen im Mittelpaläolithikum

Eine aktuelle Studie von Forschern des Senckenberg Center for Human Evolution and Palaeoenvironment (SHEP) an der Universität Tübingen hat Aufschluss über die Ernährungsgewohnheiten der frühen Menschen im Mittelpaläolithikum gegeben. Entgegen früheren Annahmen ergab die Studie, dass diese alten Homininen eine abwechslungsreichere Ernährung zu sich nahmen als bisher angenommen.

Durch die Analyse eines Standorts im Zagros-Gebirge im Iran entdeckten die Forscher Hinweise auf den Verzehr einer Vielzahl von Tieren. Vor 81,000 bis 45,000 Jahren wurde festgestellt, dass die einheimischen Homininen an diesem Ort Huftiere, darunter Hufsäugetiere wie Schweine, Hirsche, Kühe, Pferde und Elefanten, gefressen haben. Darüber hinaus deuten die Ergebnisse auf den Verzehr von Schildkröten, Vögeln, fleischfressenden Säugetieren und sogar Fisch hin, obwohl diese eher sporadisch verzehrt wurden.

Diese Ergebnisse stellen die Annahme in Frage, dass die frühen Menschen hauptsächlich auf den Verzehr von Huftieren angewiesen waren. Die Studie legt nahe, dass die Ernährung dieser Homininen vielfältiger war und den Ernährungsgewohnheiten der Neandertaler und ihrer Verwandten in anderen Regionen ähnelte.

Das Zagros-Gebirge im Iran ist von großer Bedeutung für die Erforschung der menschlichen Evolution in Südwestasien während des Mittelpaläolithikums. Mit ihrer bemerkenswerten Umweltvielfalt und heterogenen Topographie bieten die Berge wertvolle Einblicke in das Leben der frühen Menschen.

Während sich frühere archäologische Funde aus der Region hauptsächlich auf Huftiere konzentrierten, entdeckten die Forscher am Standort Ghar-e Boof Hinweise auf fleischfressende Säugetiere und Schildkröten und erweiterten so unser Verständnis der Ernährungsgewohnheiten dieser alten Menschen.

Die Studie ergab auch, dass Schildkröten ein wesentlicher Bestandteil ihrer Ernährung waren. Die Forscher entdeckten Überreste verschiedener Vogelarten und Fossilien von Fleischfressern, darunter eine große Raubkatze, möglicherweise ein Leopard und ein Rotfuchs. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Schildkröten wahrscheinlich in ihren Panzern geröstet wurden, basierend auf Brandspuren an ihrer Außenseite.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die frühen Menschen im Mittelpaläolithikum in der Zagros-Region ein vielfältiges Jagdverhalten hatten, was sich in ähnlichen Befunden in anderen Teilen Eurasiens widerspiegelt. Die Studie verdeutlicht die Komplexität der Ernährung unserer Vorfahren und unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Forschung, um weitere Erkenntnisse über die menschliche Evolution zu gewinnen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Was ist das Mittelpaläolithikum?

Als Mittelpaläolithikum bezeichnet man einen Zeitraum der menschlichen Vorgeschichte, der vor etwa 250,000 bis 30,000 Jahren dauerte. Es zeichnet sich durch den Einsatz von Flockenwerkzeugen und den weit verbreiteten Einsatz von Feuer aus.

F: Was hat die aktuelle Studie über die Ernährung der frühen Menschen im Mittelpaläolithikum ergeben?

Die Studie ergab, dass sich die frühen Menschen im Mittelpaläolithikum vielfältiger ernährten als bisher angenommen. Sie verzehrten nicht nur Huftiere, sondern gelegentlich auch Schildkröten, Vögel, fleischfressende Säugetiere und sogar Fische.

F: Warum ist die Region des Zagros-Gebirges für die Erforschung der menschlichen Evolution von Bedeutung?

Das Zagros-Gebirge im Iran gilt als eine wichtige geografische Region für die Erforschung der menschlichen Evolution in Südwestasien während des Mittelpaläolithikums. Die Berge bieten eine große Umweltvielfalt und komplexe Topographie und bieten wertvolle Einblicke in das Leben der frühen Menschen.

F: Welche Tiere haben die frühen Menschen in der Zagros-Region gegessen?

Die Studie ergab Hinweise darauf, dass die frühen Menschen in der Zagros-Region Huftiere wie Schweine, Hirsche, Kühe, Pferde und Elefanten verzehrten. Gelegentlich verzehrten sie auch Schildkröten, Vögel, fleischfressende Säugetiere und Fische.

F: Wie wurden die Schildkröten von den frühen Menschen verzehrt?

Anhand der auf den fossilen Schildkrötenpanzern gefundenen Brandspuren kamen die Forscher zu dem Schluss, dass die Schildkröten vor dem Verzehr in ihren Panzern gebraten wurden.

F: Was sagt diese Studie über das Jagdverhalten der frühen Menschen im Mittelpaläolithikum aus?

Die Studie legt nahe, dass das Jagdverhalten der frühen Menschen im Mittelpaläolithikum in der Zagros-Region vielfältiger war als bisher angenommen. Sie ernährten sich abwechslungsreicher, ähnlich wie in anderen Teilen Eurasiens.