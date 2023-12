Auf der Suche nach den verlorenen Atmosphären: CUTEs überraschende Entdeckungen

By

Eine kürzlich vom Colorado Ultraviolet Transit Experiment (CUTE) durchgeführte Studie hat faszinierende Einblicke in die atmosphärische Verdunstung sogenannter „heißer Jupiter“ gewonnen, Gasriesen, die in der Nähe ihrer Sterne kreisen. CUTE, ein kleiner Satellit, der mit einer einzigen Ultraviolett-CCD-Kamera ausgestattet ist, beobachtete sieben heiße Jupiter und entdeckte Schwankungen in ihren Verdunstungsraten und Atmosphären.

Da heiße Jupiter sehr nahe an ihren Sternen kreisen, dehnt sich ihre Atmosphäre aufgrund der starken Hitze aus und bläht sich auf. Folglich sind diese aufgeblähten Atmosphären anfällig für Sternstrahlungswinde, die die Gase wegblasen und kometenähnliche Schweife erzeugen können. Die Beobachtungen von CUTE ermöglichten es Wissenschaftlern, Absorptionsmuster zu identifizieren und chemische Signaturen aus dem Sternenlicht abzuleiten, das diese Atmosphären passiert.

Die überraschenden Ergebnisse zeigten, dass einige heiße Jupiter schnell Atmosphärenmaterial verlieren, während andere relativ stabil bleiben. Beispielsweise wurde beobachtet, dass WASP-189b erstaunliche 400 Millionen Kilogramm (900 Millionen Pfund) Material pro Sekunde verlor. Andererseits zeigte MASCARA-4b keinen nachweisbaren Gasverlust. Unterdessen zeigte KELT-9b, der als der heißeste bisher entdeckte Exoplanet bekannt ist, nur eine mäßige Menge atmosphärischer Verdunstung.

Obwohl die Gründe für diese unterschiedlichen Verdunstungsraten noch nicht vollständig geklärt sind, spekulieren Wissenschaftler, dass die Gravitationsstärke eines Planeten und das Aktivitätsniveau seines Sterns eine wichtige Rolle spielen könnten. Weitere Untersuchungen mit den Daten von CUTE könnten Licht in dieses Phänomen bringen und möglicherweise unser Verständnis von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems vertiefen.

Darüber hinaus geht die Forschung von CUTE über heiße Jupiter hinaus. Durch die Untersuchung des Atmosphärenverlusts im großen Maßstab hoffen Forscher, Einblicke in die Prozesse zu gewinnen, die zur Erschöpfung kleinerer Welten wie dem Mars beitragen. Das Verständnis dieser Mechanismen könnte dazu beitragen, den Ursprung und die Entwicklung verschiedener Planetensysteme aufzudecken.

Die CUTE-Mission präsentiert ihre Ergebnisse auf dem Treffen der American Geophysical Union 2023 in San Francisco und wird bis zu ihrer Fertigstellung im Jahr 2027 weiterhin eine Vielzahl heißer Jupiter untersuchen. Dieses ehrgeizige Projekt wird von Studenten und Doktoranden der University of unterstützt Colorado, Boulder, birgt das Potenzial, unser Verständnis der Atmosphären von Exoplaneten und ihres Verdunstungsprozesses zu revolutionieren.