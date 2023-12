Angesichts der Katastrophe: Der unvorhersehbare Rückzug des Cadman-Gletschers

Inmitten des alarmierenden Trends des weltweiten Gletscherrückgangs ist der Cadman-Gletscher in der Antarktis das jüngste Opfer. Diese riesige Eisformation liegt an der Westküste der Antarktischen Halbinsel und hat in nur 5 Jahren zwischen November 8 und Mai 2.5 einen atemberaubenden Rückzug von 2018 Meilen (2021 Kilometer) erlebt. Erstaunlicherweise kollabierte das Schelfeis des Cadman-Gletschers, der schwimmende Teil verankert am Land, folgte diesem schnellen Rückzug. Solche beispiellosen Ereignisse machen Wissenschaftler fassungslos und ängstigen sie in die Zukunft.

Benjamin Wallis, ein Glaziologe von der University of Leeds, zeigte sich überrascht über die Geschwindigkeit des Verfalls von Cadman und den erheblichen Eisverlust. Der Gletscher wurde seit Anfang der 2000er Jahre allmählich dünner, obwohl die jüngsten überdurchschnittlich hohen Meerestemperaturen in den Jahren 2018 und 2019 den Prozess wahrscheinlich beschleunigt haben. Die vom Menschen verursachte globale Erwärmung hat dieses Szenario verschärft und das Schelfeis geschwächt, bis es schließlich nachgab. Mit dem Verlust dieses lebenswichtigen Puffers wird der Cadman-Gletscher voraussichtlich noch schneller Wasser in den Ozean ableiten als sein derzeitiger jährlicher Durchfluss von 2.38 Milliarden Tonnen (2.16 Milliarden Tonnen). Diese verstärkte Gletscherentwässerung trägt direkt zum Anstieg des Meeresspiegels bei und stellt eine erhebliche Bedrohung für Küstenregionen weltweit dar.

Über die unmittelbaren Auswirkungen der Notlage des Cadman-Gletschers hinaus gibt es eine Geschichte, die Licht auf die Komplexität des Klimawandels in den Polarregionen wirft. Benachbarte Gletscher auf der westlichen Antarktischen Halbinsel reagierten nicht in gleicher Weise, was auf das Vorhandensein von Unterwasserrücken schließen lässt, die als Schutzbarrieren gegen die Erwärmung der Meere dienen. Da die Meerestemperaturen jedoch weiter steigen, wird der durch die Unterwassergeologie bereitgestellte Schutzschild wahrscheinlich schwächer, was diese Gletscher gefährdet. Somit dient der Cadman-Gletscher als glaziologischer Wendepunkt, der wertvolle Einblicke in das mögliche Schicksal seiner benachbarten Gegenstücke bietet.

Professor Michael Meredith vom British Antarctic Survey betont die Bedeutung dieser Forschung und hebt die plötzliche Instabilität und den schnellen Rückzug scheinbar stabiler Gletscher hervor. Die Studie unterstreicht die dringende Notwendigkeit eines umfassenden Meeresbeobachtungsnetzwerks, das die Antarktis umfasst, insbesondere in Regionen in der Nähe anspruchsvoller Gletscherformationen. Indem wir unsere Fähigkeit erweitern, genaue Messungen durchzuführen, können Wissenschaftler ihr Verständnis der Auswirkungen des Klimawandels verfeinern und bei der Entwicklung wirksamer Eindämmungsstrategien helfen.

FAQ

Warum erlebte der Cadman-Gletscher einen so drastischen Rückgang?

Der Rückzug des Cadman-Gletschers wurde durch überdurchschnittlich hohe Meerestemperaturen in den Jahren 2018 und 2019 beschleunigt, möglicherweise verstärkt durch die vom Menschen verursachte globale Erwärmung. Diese Faktoren schwächten das Schelfeis des Gletschers und führten zu dessen Zusammenbruch.

Wie wirkt sich der Rückzug des Cadman-Gletschers auf den Meeresspiegel aus?

Der zunehmende Abfluss von Wasser aus dem Cadman-Gletscher in den Ozean trägt direkt zum Anstieg des Meeresspiegels bei und stellt eine Bedrohung für Küstenregionen weltweit dar.

Welche Lehren lassen sich aus den benachbarten Gletschern ziehen?

Die benachbarten Gletscher auf der westlichen Antarktischen Halbinsel reagierten nicht in der gleichen Weise wie der Cadman-Gletscher. Dies deutet darauf hin, dass Unterwasserrücken sie möglicherweise vorübergehend vor der Erwärmung der Meere schützen. Da die Meerestemperaturen jedoch weiter steigen, könnten diese Abwehrmaßnahmen unzureichend werden.

Welche Maßnahmen sind erforderlich, um die Auswirkungen des Klimawandels in der Antarktis zu bewältigen?

Um die Auswirkungen des Klimawandels in der Antarktis besser zu verstehen und abzumildern, ist ein umfassendes Meeresbeobachtungsnetzwerk von entscheidender Bedeutung. Dieses Netzwerk würde es Wissenschaftlern ermöglichen, wichtige Daten zu sammeln, insbesondere in Regionen, in denen anspruchsvolle Gletscherformationen vorherrschen.