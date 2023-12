Neue Studie enthüllt die Verbreitung freigelegter Sternkerne

By

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlichte Studie hat neue Einblicke in die Häufigkeit freigelegter Sternkerne im Universum geliefert. Die von der Astrophysikerin Maria Drout und ihrem Team von der University of Toronto geleitete Forschung konzentrierte sich auf die Große und Kleine Magellansche Wolke, zwei Zwerggalaxien, die die Milchstraße umkreisen.

Während Theorien nahelegten, dass freigelegte Sternkerne häufig vorkommen sollten, hatten Astronomen Mühe, konkrete Beispiele zu finden. Allerdings identifizierten Drout und ihre Kollegen bei ihrer Untersuchung von Millionen Sternen in den Magellanschen Wolken 16 Sterne mit freiliegenden „Eingeweiden“. Diese freigelegten Kerne bestehen aus Elementen, die tief im Kern des Sterns geschmiedet wurden und normalerweise unter Wasserstoffschichten verborgen sind.

Die Studie ergab, dass diese abgestreiften Sternkerne typischerweise in Doppelsternsystemen zu finden sind, bei denen ein Partner dem anderen mehr als die Hälfte der Masse entzieht und dessen Kern freiliegt. Dieser Prozess kann Zehntausende oder Hunderttausende Jahre dauern. Die freigelegten Kerne strahlen brillantes ultraviolettes Licht aus, wodurch sie leichter zu identifizieren sind.

Die Entdeckung dieser freigelegten Sternkerne hat wichtige Auswirkungen auf das Verständnis verschiedener kosmologischer Phänomene, darunter Gravitationswellen und bestimmte Arten von Supernovae. Darüber hinaus ist die Identifizierung dieser freigelegten Kerne von entscheidender Bedeutung für die Vorhersage der Anzahl der Neutronensternverschmelzungen, die Gravitationswellendetektoren wie LIGO finden können.

Drout und ihr Team glauben auch, dass es möglicherweise noch viele weitere entkleidete, ausgeschlachtete Sterne gibt, die der Sicht verborgen bleiben. Sie schätzen, dass zwei von drei dieser Sterne kleiner als ihre Begleitsterne sein könnten und von ihrem helleren Licht effektiv verdeckt werden.

Insgesamt wirft diese Studie ein neues Licht auf die Verbreitung freigelegter Sternkerne im Universum und ihre Rolle bei grundlegenden kosmischen Prozessen. Mit weiteren Fortschritten bei Teleskopen und fortgesetzter Forschung hoffen Astronomen, in Zukunft weitere dieser kosmischen Opfer aufzudecken.