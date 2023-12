Neue Einblicke in das vergrabene polygonale Gelände des Mars

By

Der chinesische Rover Zhurong, der zweite erfolgreiche Rover, der auf dem Mars landete, hat wertvolle Daten geliefert, die Licht auf die Geheimnisse werfen, die unter der Marsoberfläche verborgen sind. Ausgestattet mit einem bodendurchdringenden Radarsystem scannte der Rover seinen Landeplatz in Utopia Planitia und machte eine faszinierende Entdeckung: vergrabene polygonale Keile in einer Tiefe von rund 35 Metern.

Während bei früheren Missionen polygonartiges Gelände auf dem gesamten Mars beobachtet wurde, ist dies der erste Hinweis auf verborgene Polygonmerkmale. Die unregelmäßigen polygonalen Keile mit einem Durchmesser von Zentimetern bis zu mehreren zehn Metern entstanden wahrscheinlich während der späten Hesperien- und frühen Amazonas-Epochen auf dem Mars vor etwa 3.7 bis 2.9 Milliarden Jahren.

Wissenschaftler gingen zunächst davon aus, dass diese vergrabenen Polygone auf Frost-Tau-Zyklen während der alten feuchten Umgebung des Mars zurückzuführen seien. Allerdings kann ein vulkanischer Ursprung durch abkühlende Lavaströme nicht ausgeschlossen werden. Die Untergrundstruktur des vergrabenen paläo-polygonalen Geländes in Kombination mit Schichten aus Abdeckmaterialien lässt auf eine erhebliche Veränderung des Klimas und der Wasseraktivität des Mars schließen.

Das Vorhandensein von Wasser und Eis, die für den Gefrier-Tau-Prozess erforderlich sind, kann auf durch kryogenen Sog induzierte Feuchtigkeitsmigration, Schneefall oder Dampfdiffusion zur Poreneisablagerung zurückzuführen sein. Diese Ergebnisse stützen frühere Untersuchungen, die auf mehrere Überschwemmungen im selben Zeitraum hinweisen, die Schichten unter der Oberfläche von Utopia Planitia bildeten.

Zusätzlich zur Erweiterung unseres Verständnisses der geologischen Geschichte des Mars haben sich die bodendurchdringenden Radaruntersuchungen von Zhurong als wesentlich für die Untersuchung flacher Strukturen und deren Zusammensetzung bis in Tiefen von etwa 100 Metern erwiesen. Dies ergänzt orbitale Radarerkundungen anderer Missionen wie der Mars Express der ESA und des chinesischen Orbiters Tianwen-1.

Während die Forscher die durch Zhurongs Erkundung gesammelten Daten weiter untersuchen, wird erwartet, dass weitere Einblicke in das antike Klima und die geologischen Veränderungen des Mars gewonnen werden – was zu einem tieferen Verständnis der mysteriösen Vergangenheit des Roten Planeten führt.

Häufigste Fragen

1. Was hat der Rover Zhurong unter der Marsoberfläche entdeckt?

Forscher entdeckten vergrabene polygonale Keile in einer Tiefe von etwa 35 Metern. Die Größe dieser unregelmäßigen Polygone variiert zwischen Zentimetern und mehreren Dutzend Metern.

2. Wann entstanden diese vergrabenen polygonalen Strukturen?

Diese vergrabenen polygonalen Strukturen wurden wahrscheinlich während der späten Hesperien- und frühen Amazonas-Epoche auf dem Mars vor etwa 3.7 bis 2.9 Milliarden Jahren gebildet.

3. Was hat die Bildung dieser vergrabenen Polygone verursacht?

Die Bildung dieser vergrabenen Polygone könnte auf Gefrier-Tau-Zyklen während der alten feuchten Umgebung des Mars oder auf vulkanischen Ursprung durch abkühlende Lavaströme zurückzuführen sein.

4. Was deutet das Vorhandensein von verschüttetem, vieleckigem Gelände an?

Das Vorhandensein von vergrabenem polygonalem Gelände deutet auf eine bedeutende Veränderung des Klimas und der Wasseraktivität des Mars hin. Es bedeutet einen bemerkenswerten paläoklimatischen Wandel und Klimaumbruch in niedrigen bis mittleren Breiten.

5. Wie hat das Bodenradar des Rovers Zhurong zu unserem Verständnis des Mars beigetragen?

Das Bodenradar an Bord des Rovers Zhurong lieferte wichtige Details zu flachen Strukturen und deren Zusammensetzung in einer Tiefe von etwa 100 Metern. Es ergänzte orbitale Radarerkundungen anderer Missionen und erweiterte unser Verständnis der geologischen Geschichte des Mars.