Die sich verändernde Umlaufbahn der Erde enthüllt die Geheimnisse der alten Sahara Afrikas

Die Sahara, bekannt für ihre karge und trockene Landschaft, war einst eine üppige, grüne Savanne voller Leben. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Umwandlung der Sahara in eine Wüste kein Dauerzustand ist, sondern ein zyklisches Ereignis, das etwa alle 21,000 Jahre auftritt. Diese faszinierende Entdeckung beleuchtet die Empfindlichkeit der Sahara gegenüber Klimaveränderungen und bietet Einblick in die Auswirkungen des heutigen Klimawandels.

Durch umfangreiche Forschung und Modellierung hat ein Team aus Klimamodellierern und Anthropologen die Ursache für die Begrünung der Sahara identifiziert. Veränderungen in der Umlaufpräzession der Erde, das leichte Wackeln des Planeten während seiner Rotation, spielten bei dieser Transformation eine wichtige Rolle. Das Wackeln der Erdachse führte dazu, dass sich die Nordhalbkugel in den Sommermonaten der Sonne näherte, was zu wärmeren Temperaturen und einer erhöhten Feuchtigkeitsspeicherung in der Luft führte. Dies führte zur Stärkung des westafrikanischen Monsunsystems und zur Nordverschiebung des afrikanischen Regengürtels. In der Sahara kam es zu vermehrten Niederschlägen, was die Ausbreitung der Vegetation und die Entstehung von Savannen und bewaldetem Grasland in der Wüste erleichterte.

Interessanterweise fallen diese zyklischen Feuchtperioden in Nordafrika mit Schwankungen der Erdumlaufbahn zusammen, die als Milankovitch-Zyklen bekannt sind. Zu diesen Zyklen gehören Exzentrizität, Schiefe und Präzession, die sich jeweils auf die Energiemenge auswirken, die die Erde von der Sonne erhält. Der Präzessionszyklus, der alle 21,000 Jahre auftritt, scheint der wichtigste Treiber für die Begrünung der Sahara zu sein. Während der wärmeren Sommer auf der Nordhalbkugel leitete die Zunahme der Niederschläge die feuchte Phase ein und ermöglichte die Ausbreitung der Vegetation in der gesamten Region.

Die Studie zeigt jedoch, dass die feuchten Perioden nicht während der Eiszeiten auftraten, als die Polarregionen von großen Gletschereisschilden bedeckt waren. Die kühlende Wirkung dieser Eisschilde wirkte dem Einfluss der Präzession entgegen und unterdrückte die Ausbreitung des afrikanischen Monsunsystems. Dieser Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von Eisschilden und dem Fehlen feuchter Perioden verdeutlicht einen signifikanten Zusammenhang zwischen hohen Breitengraden und tropischen Regionen.

Das Verständnis der historischen Klimaveränderungen in der Sahara ist entscheidend für das Verständnis der aktuellen Auswirkungen des durch menschliche Aktivitäten verursachten Klimawandels. Da die Temperaturen weiter steigen, besteht die Möglichkeit, dass das Monsunsystem stärker wird, was sich sowohl auf lokale als auch auf globale Ökosysteme auswirken würde. Darüber hinaus unterstreicht die Sensibilität der Sahara und ihre Rolle als Tor für die Ausbreitung von Arten zwischen Nord- und Subsahara-Afrika den Einfluss der Erdumlaufbahn auf die Muster der Artenvielfalt. Diese Forschung bietet eine wertvolle Perspektive auf die dynamische Natur der Sahara und ihre ökologische Bedeutung im Laufe der Geschichte.